Kirchen als Kälteräume? – Das sagen Pfarrer zu Lauterbachs Hitzeschutz-Vorschlag

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Kühle Kirchenräume wie die Romanische Basilika in Altenstadt können an heißen Sommertagen ein Ort zum Abkühlen sein. In erster Linie sollten sie allerdings dem Gebet und der Andacht vorbehalten sein, finden die Pfarrer. © Hans-Helmut Herold

Gesundheitsminister Karl Lauterbach schlägt vor, an heißen Sommertagen Kirchen als Kälteräume zu nutzen. Die Pfarrer in der Region sehen das skeptisch.

Landkreis – Der Klimawandel lässt die Tage im Sommer immer heißer werden. Das macht nicht nur Landwirtschaft und Umwelt zu schaffen – auch die Menschen sind durch steigende Temperaturen zunehmend gefährdet. In der Fachzeitschrift „Epidemiologisches Bulletin“ schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI), dass im Sommer 2022 – dem viertwärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – rund 4500 Menschen in Folge von Hitze gestorben sind. Besonders Ältere und Personen mit Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen seien von den hohen Temperaturen gefährdet. Was aber kann man tun, um die Menschen vor dem Hitzetod zu schützen?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte dazu einen eher unkonventionellen Vorschlag. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, dass „Kirchen in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“ sollten. Eine solche Maßnahme wäre wirksam und leicht umsetzbar – doch auch eine Zweckentfremdung der Gotteshäuser, die bei Kirchenvertretern in der Region nicht unbedingt auf Zustimmung stößt.

Kirchenvertreter reagieren skeptisch auf Hitzeschutz-Vorschlag des Gesundheitsministers

So vertritt Dekan Georg Fetsch von der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst die Meinung, dass ein Kirchenraum eigentlich dem Gottesdienst und der Andacht vorbehalten sein müsse. „Wenn Leib und Seele bedroht sind und es sich um einen echten Notfall handelt, ist das natürlich etwas anderes“, sagt Fetsch. Immerhin sei die Kirche immer offen für Notleidende. Doch eine generelle Zweckentfremdung kann sich der Geistliche nicht vorstellen. „Kirchen sind nicht dafür gedacht, dass sie nur zum Abkühlen genutzt werden.“

Ähnlicher Meinung ist Pfarrer Bernhard Holz aus der Penzberger Pfarrei Christkönig. Über Lauterbachs Vorschlag habe er sich schon Gedanken gemacht, immerhin „sind Kirchen kühle Orte im Sommer“. Doch es seien nunmal Orte für den Gottesdienst und das Gebet. „Wenn sich im Sommer jemand reinsetzt und betet, ist dagegen nichts zu sagen“, sagt Holz. Zu einem reinen Abkühlungs-Ort solle das Gotteshaus aber nicht umfunktioniert werden.

Kirchen als Kälteräume bei Hitze? Nicht jede Kirche wäre für die tägliche Öffnung geeignet

Stattdessen appelliert der Pfarrer an jeden, mehr auf seine Mitmenschen zu schauen. „Wir sollten alle darauf achten, dass ältere Menschen an heißen Tagen mittags nicht nach draußen gehen und dass sie genügend trinken“, sagt Holz. Damit könne man vielen Menschen helfen.

Mit Blick auf Lauterbachs Hitzeschutz-Idee merkt der Pfarrer auch an, dass es in Kirchen zu Sicherheitsproblemen führen könnte, wenn sie durchgehend offen stünden. „Unsere Kirchen in Penzberg sind tagsüber grundsätzlich offen“, räumt Holz ein. Hier würde die Hitzeschutz-Maßnahme also nichts ändern. Doch andernorts, wo auch wertvolle Kunstschätze in Kirchen stehen, hätte ein neues Öffnungskonzept womöglich weitreichende Folgen, meint Holz. Etwa müsste man dann darüber nachdenken, Aufsichtspersonen einzusetzen. „Da gibt es viele Dinge, die zu beachten sind – und die jeweils einzeln betrachtet werden müssen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Pfarrer Johannes Huber, der als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt mehrere Kirchen im Schongauer Land betreut, fühlt sich von Lauterbachs Vorstoß etwas überrumpelt. „Offiziell wissen wir als Kirchen davon gar nichts“, sagt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ihm fehle es an einer konkreten Strategie des Gesundheitsministers – immerhin seien manche Kirchen für die tägliche Öffnung gar nicht geeignet, während sich andere anbieten würden, weil sie ohnehin leer stünden. Bevor sich Huber mit einer Meinung zur Idee der Kirche als Kälteraum festlegen will, solle Lauterbach erst konkreter werden.

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.