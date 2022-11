Vor dem Krankenhaus-Bürgerentscheid: Befürworter und Gegner stehen Rede und Antwort

Teilen

Rund 100 Besucher waren zur Podiumsdiskussion in den Peißenberger Gasthof Post gekommen. © Ralf Ruder

Kurz vor dem Krankenhaus-Bürgerentscheid am 4. Dezember trafen Befürworter und Gegner eines Zentralklinikums im Landkreis Weilheim-Schongau auf einem Forum des ÖDP-Kreisverbandes aufeinander. Rund 100 Interessierte und Betroffene lockte die Veranstaltung in den Peißenberger Gasthof Post.

Landkreis – Ein heftiges Aufeinanderprallen der Argumente oder ein richtig heißer, emotionaler Schlagabtausch? Fehlanzeige. Moderator Thomas Maiwald von der ÖDP in Weilheim zog die Veranstaltung straff durch, machte Vorgaben zur Länge der Statements, legte bei den Wortmeldungen Wert auf Fragen statt auf Kommentierungen und schloss das Forum nach 80 Minuten, was manche im Saal murrend zur Kenntnis nahmen.

Eine Besucherin fragte, wie’s denn beim Neubau einer zentralen Klinik im Landkreis Weilheim-Schongau mit den ökologischen Gesichtspunkten aussehe. Dazu antwortete Lothar Ragaller, Chef der technischen Abteilung bei der Krankenhaus GmbH, dass so ein Haus energieeffizient errichtet werde. Es sei davon auszugehen, dass der Verbrauch von aktuell 17 Millionen Kilowattstunden in den zwei Häusern auf die Hälfte reduziert werden könne.

ÖDP-Kreisvorsitzende Agnes Edenhofer gab freilich auch den Einsatz an „grauer Energie“ in neuen Gebäuden zu bedenken. Außerdem ermunterte sie dazu, dass Bürger aus dem Landkreis „in die eigenen Häuser gehen“ und sich dort behandeln lassen.

Eine andere Besucherin wollte wissen, ob bei Aufgaben wie Schule, Kindergärten und ÖPNV der finanzielle Aufwand für das Großprojekt einer zentralen Klinik überhaupt zu stemmen sei. Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH mit den zwei Kliniken in Schongau und Weilheim, entgegnete, der Aufwand für die stationäre und ambulante medizinische Versorgung sollte nicht mit anderen wichtigen Aufgaben verglichen werden.

Auch Landrätin Andra Jochner-Weiß ergriff kurz das Wort. Investitionen in weiterführende Schulen müsse der Landkreis Zug für Zug weiterführen. Und beim Öffentlichen Personennahverkehr sei aktuell nicht die finanzielle Belastung das große Thema, sondern der Mangel an Busfahrern.

„Das Personal ist am Limit“

Ein Besucher wollte wissen, ob man denn Ärzte und Pfleger durch bessere Bezahlung auch nach Schongau bringen könne. In der Krankenhaus GmbH wird, wie Regina Haugg, langjährige Krankenschwester und zusammen mit Stefan Konrad und Daniela Puzzovio Sprecherin im Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“, nach Tarif bezahlt. Doch sei sie fest davon überzeugt, dass nicht jeder Arzt an einer Uni-Klinik arbeiten müsse und möchte, sondern manche gern an einer kleinen Klinik seien.

Eine Pflegerin berichtete, dass zur Gewinnung von Personal an beiden Standorten regelrecht Events veranstaltet werden. Und dennoch würde es immer schwieriger, Pflegekräfte zu bekommen.

Er befürchte, dass der eine oder andere „uns verlassen wird“. So beantwortete Dr. Nobert Trapp, leitender Oberarzt und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH, die Frage, was denn die Mitarbeiter machen werden, wenn eine Mehrheit beim Bürgerentscheid am Sonntag, 4. Dezember mit Ja stimmt und das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ unterstützt.

Trapp betonte, es gebe „hohe Hürden“ der Bundespolitik. Es sei mittlerweile für die Mitarbeiter ein „Riesenspagat“, das mit zwei Standorten hinzukriegen: „Das Personal ist am Limit.“ Er könne jedem die Angst nehmen, dass mit einer Zentralisierung Arbeitsplätze wegfallen. Bei der Krankenhaus GmbH sind 1400 Frauen und Männer beschäftigt. Diese Zahl nannte Prokurist Claus Rauschmeier am Rande der Veranstaltung auf Nachfrage.

Regina Haugg vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ erklärte, dass es darum gehe, die Gesundheitsversorgung im westlichen Landkreis sicherzustellen. Der Krankenhausstandort Schongau müsse erhalten werden. „Das Weilheimer Krankenhaus ist uns aber auch wichtig“, sagte sie.

Aktionsbündnis warnt vor hohen Kosten

Ein ambulantes Versorgungszentrum am Standort Schongau, wie es Professor Roeder im Strukturgutachten den Kreisräten vorschlage, bedeute den Verlust der stationären Versorgung vor Ort. Bewohner umliegender Dörfer und zahlreiche Seniorenheime im Bereich Schongau/Peiting würden das schmerzlich zu spüren bekommen. Außerdem sei die Summe für ein Zentralklinikum mit 350 Betten – da wird von zirka 500 Millionen Euro gesprochen – ein großer Batzen Geld. Selbst bei einer Förderung des Staates müsste der Landkreis Weilheim-Schongau 140 Millionen Euro tragen.

Lippmann nannte drei Argumente, „warum für uns das Zentralklinikum so wichtig ist“. Dies habe mit dem massiven Fachkräftemangel zu tun, mit den „doppelten Strukturen“ – ein Stichwort ist die Notaufnahme – und mit der Instandhaltung. Im Inneren sei in den beiden Krankenhäusern „ganz viel zu machen“, ergänzte Lippmann.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.