Weilheimer tritt in Peißenberg Tür ein und prügelt junge Frau krankenhausreif

Unfassbare Ereignisse meldet die Weilheimer Polizei am Sonntag aus Peißenberg.

Peißenberg – Am Freitag gegen 17.30 Uhr sei ein 28-jähriger Weilheimer an der Wohnung seiner 27-jährigen Bekannten in der Frankenstraße aufgetaucht und habe deren Wohnungstür eingetreten. „Er schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht und würgte sie massiv“, berichten die Beamten weiter. Ein Nachbar sei der jungen Frau, als er deren Schreie hörte, zu Hilfe gekommen. „Es es gelang ihm, dass der Aggressor von seiner Tat abließ und vor das Haus ging“, schreibt die Polizei weiter.

Als die verletzte Frau ihm folgte, schlug der Mann wieder mit Fäusten auf sie ein, stieß sie zu Boden und schlug ihren Kopf auf das Pflaster. Ein weiterer Nachbar kam hinzu, gemeinsam gelang es den Helfern, nach mehreren Versuchen, die Attacke zu beenden. Der Angreifer selbst wurde durch einen Biss der Frau leicht verletzt, die Frau selbst trug schwere Verletzungen davon.

Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Mann nicht unter Kontrolle und kam in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu. Er Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen und erst am Samstagmorgen entlassen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. set