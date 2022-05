Weiter kostenlos unterwegs mit dem „Peißenberg-Bus“

Von: Bernhard Jepsen

Kann seit Oktober kostenlos innerhalb der Marktgemeinde genutzt werden: der „Peißenberg-Bus“. © Gronau

Positiv fällt die erste Zwischenbilanz für das Projekt „Peißenberg-Bus“ aus: In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war von deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen die Rede. Nur ein Ausschussmitglied äußerte sich kritisch.

Peißenberg – Seit Oktober 2021 können sämtliche Buslinien des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) innerorts kostenlos genutzt werden. Das Projekt „Peißenberg-Bus“, mit dem quasi ein „Ortsbus-Light“ geschaffen wurde, soll ein Beitrag zur Mobilitätswende sein und möglichst viele Autofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV animieren. Und das Angebot wird laut der bisherigen Statistik offenbar rege genutzt. „Das Ziel ist erreicht. Es fahren deutlich mehr Erwachsene mit dem Bus. Die Geschichte geht also vollkommen auf“, berichtete Ralf Kreutzer, RVO-Niederlassungsleiter, im Haupt- und Finanzausschuss. Von Januar bis April 2022 nutzten insgesamt 2994 erwachsene Fahrgäste das von der Gemeinde komplett subventionierte, kostenlose „Peißenberg-Ticket“. Im Vergleich dazu: In den ersten vier Monaten im Jahr 2019, also in der Vor-Corona-Zeit und als es nur verbilligte Tickets gab, waren es nur 1636. Ähnlich gut sieht die Bilanz für das letzte Jahresquartal aus. Von Oktober bis Dezember 2021 registrierte der RVO 1551 erwachsene Fahrgäste. 2019 waren es im gleichen Zeitraum nur 974. „Klar, es könnten natürlich noch mehr sein“, kommentierte Vize-Bürgermeister Robert Halbritter (SPD) die vorgelegten Zahlen: „Aber für mich ist das ein sehr positiver Trend. Die Steigerung ist echt enorm. Das hätte ich eigentlich gar nicht so erwartet.“ Ähnlich äußerte sich Christian Quecke (CSU/Parteilose): „The trend is your friend.“ Nur Michele D‘Amico (Grüne) war mit der Bilanz nicht ganz zufrieden: „Ja, die Steigerung ist schon da, aber ich sehe die Ziele noch nicht erreicht. Das Ganze ist noch ausbaufähig.“ D‘Amico meinte damit nicht nur die Fahrgastzahlen, sondern auch die Gebietsabdeckung des „Peißenberg-Busses“. Das Angebot würde derzeit nur einem beschränkten Personenkreis zur Verfügung stehen, nämlich jenem, der in relativer Nähe zu den zentralen Verkehrsadern im Ort wohne. Denn nur dort würden die RVO-Linien fahren. Laut D‘Amico ist der „Peißenberg-Bus“ eine Dienstleistung, die man stetig verbessern müsse. Doch im Ausschuss gab es Widerspruch: Der „Peißenberg-Bus“, so konstatierte Cornelia Wutz (Bürgervereinigung), sei eben „kein klassischer Ortsbus“. Das gleiche Argument führte Robert Halbritter an: „Da liegt ein Missverständnis vor“, ließ der Vize-Rathauschef seinen Ausschusskollegen D‘Amico wissen: „Du drängst auf einen Ortsbus. Aber das ist ein separates Thema.“ Der Peißenberg-Bus würde lediglich die bestehenden RVO-Linien nutzen. Nur dadurch könne das Angebot überhaupt bereitgestellt werden. Einen richtigen Ortsbus, der durch ganz Peißenberg fährt, wäre für die Gemeinde gar nicht finanzierbar. Der vorberatende Ausschuss war sich in der Diskussion schnell einig, in seinem Beschlussvorschlag an den Marktrat die Verlängerung des Projekts „Peißenberg-Bus“ um ein weiteres Jahr bis Ende September 2023 zu empfehlen.

Die erste Probephase des „Ortsbus-Light“ endet heuer am 30. September. Im Kommunalhaushalt soll für die Subvention der Tickets ein Budget von 22 500 Euro einkalkuliert werden. Lediglich D‘Amico verweigerte seine Zustimmung. Mit seinem Antrag, die Thematik zunächst in den Fraktionen zu beraten, war der Grünen-Gemeinderat zuvor gescheitert.