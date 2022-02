„Da sind wir gebrannte Kinder“: Impfzentrum wartet mit Terminvergabe für neuen Impfstoff - noch ist er nicht da

Von: Sebastian Tauchnitz

Der neue Impfstoff „Novavax“ soll in den nächsten Tagen bundesweit verfügbar sein. Zweitimpfung ist nach wie vor nötig © AFP/ARCHIV

Nach massiven Lieferverzögerungen soll der neue Novavax-Impfstoff jetzt in Deutschland ausgeliefert werden. Im Impfzentrum Peißenberg wartet man mit Terminen aber noch ab.

Landkreis – Das Interesse in der Bevölkerung sei groß am neuen Impfstoff, der nicht auf mRNA-, sondern auf Proteinbasis entwickelt wurde, so der Leiter des Peißenberger Impfzentrums, Christian Achmüller, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Kaum ein Tag vergehe ohne Nachfragen von Interessierten an der Hotline. Bislang habe man allerdings keine Warteliste eingeführt und auch keine Termine für Novavax-Impfungen vergeben. „Da sind wir gebrannte Kinder – Termine werden erst vergeben, wenn wir den Impfstoff da haben.“

Bestellt hat Achmüller insgesamt 2300 Dosen Novavax – die maximal erlaubte Menge derzeit. Wie viel geliefert werde, müsse man dann sehen, sagt er. Aber sicher ist, dass auch die niedergelassenen Ärzte aus diesem Kontingent vom Impfzentrum beliefert werden sollen. Zudem müsse die Hälfte der Impfdosen für die Zweitimpfungen, die in drei Wochen fällig werden, zurückgehalten werden. „Da fehlt wohl auch den Verantwortlichen das Vertrauen darauf, dass rechtzeitig weitere Lieferungen eingehen.“

Novavax: Vorzugsbehandlung für medizinisches Personal

Bei den Corona-Impfungen mit Novavax werde das Personal von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen bevorzugt behandelt, so Achmüller weiter. Der Grund liegt auf der Hand: Ab dem 15. März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wer dann keinen Impfschutz vorweisen kann und in einem Gesundheitsberuf arbeitet, darf laut Bundesgesetz nicht mehr eingelassen werden.

Zwar hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zwischenzeitlich angekündigt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Freistaat nicht vollzogen werden soll – das letzte Wort im Streit mit Berlin ist da aber noch nicht gesprochen. Achmüller rechnet daher sicherheitshalber mit einem großen Bedarf an Novavax-Impfungen.

Corona: Bisher überschaubare Nachfrage nach Viertimpfung für Menschen über 70

Bei den Viertimpfungen sei der Bedarf bislang allerdings überschaubar. Die Ständige Impfkommission hatte bereits vor Wochen empfohlen, dass alle über 70, deren Boosterimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten sollten. Auch medizinisches Personal soll die vierte Spritze erhalten – allerdings erst sechs Monate nach der Boosterimpfung. Das wäre laut Achmüller wahrscheinlich im April bei den meisten der Fall: „Wir bereiten uns darauf vor.“ Bei den Über-70-Jährigen sei das Interesse an der Viertimpfung wahrscheinlich auch deswegen verhalten, weil Biontech für März/April eine neue Version seines Impfstoffs angekündigt habe, der besser gegen die derzeit vorherrschende Omikron-Variante des Corona-Virus schützen soll. „Da warten viele ab.“

Das Impfzentrum sei derzeit trotz der sehr hohen Zahlen an Neuinfektionen arbeitsfähig. Sicher, „auch wir hatten einzelne Ausfälle von Mitarbeitern, die in Quarantäne mussten“, so Achmüller. „Aber im Großen und Ganzen geht unser Hygienekonzept gut auf.“

Viele Termine werden abgesagt, weil Leute an Corona erkranken

Ohnehin sei derzeit der Andrang im Impfzentrum „überschaubar“, so dessen Leiter weiter. Viele Termine würden abgesagt, weil die Leute, die sich eigentlich impfen lassen wollten, an Corona erkrankt seien. „Das zieht sich wirklich quer durch alle Altersgruppen“, so Christian Achmüller.

Er stellte noch einmal klar, dass die Urteile, nach denen eine Dosis „Johnson & Johnson“ für einen vollständigen Impfschutz ausreiche, „alles Einzelfallentscheidungen sind“. Es gelte daher nach wie vor: Wer keinen eigenen Rechtsstreit anstrengen möchte, muss sich nach einer Dosis Johnson & Johnson noch einmal mit einem anderen Vakzin impfen lassen, um vollständig geimpft zu sein. „Wir bestellen Johnson & Johnson allerdings gar nicht mehr, weil es kaum jemand haben wollte. Da haben wir mehr weggeworfen, als wir am Ende verimpfen konnten.“

