„Weitwandern“ als neue Sparte bei TSV Peißenberg

Von: Roland Halmel

An der Spitze der neuen Sparte: (hinten v.l.) Katrin Krabler, Manuela Viviani und Claudia Ritter. Vorn: TSV-Präsident Rießenberger (l.) und sein Vize, Markus Heidler. © Halmel

Erst Eiskunstlauf, dann Rollkunstlauf und Pferdesport: Der TSV Peißenberg bekam in den vergangenen Jahren bei den Sparten ordentlich Zuwachs. Jetzt kam eine weitere neue Abteilung dazu, das Weitwandern.

Peißenberg – „Die Wanderer sind auf uns zugekommen, und wir werden keinen abweisen, der beim TSV mitmachen möchte“, erklärte stellvertretender TSV-Präsident Markus Heidler. In diesem Monat trafen sich nun zehn leidenschaftliche Wanderfreunde mit der TSV-Führung, um bei einer Gründungsversammlung die neue Abteilung offiziell aus der Taufe zu heben und eine Abteilungsleitung zu wählen. Die Führungsmannschaft der neuen TSV-Sparte „Weitwandern“ besteht aus Claudia Ritter (Abteilungsleiterin), Manuela Viviani (stellvertretende Abteilungsleiterin) sowie Katrin Krabler (Kassiererin).

Die neue Abteilung ist bereits seit einiger Zeit sportlich aktiv. Jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr wird derzeit in der Halle trainiert. Auf dem Programm steht dabei Konditionstraining und Muskelaufbau. Geplant ist jetzt unter anderem, jede zweite Woche mindestens 20 bis 30 Kilometer zu wandern und wenn möglich einmal in der Woche fünf bis zehn Kilometer zu gehen oder zu laufen. Ferner wird sich die neue Abteilung in den kommenden Monaten an verschiedenen Märschen, die jetzt immer häufiger angeboten werden, beteiligen.

Auch Teilnahme bei „Mammutmärschen“ geplant

Bereits fix ist der Start am 25. März beim „Mammutmarsch“ in München, bei dem 55 Kilometer in maximal 14 Stunden zu absolvieren sind. Geplant sind zudem Teilnahmen beim „Mammutmarsch“ München-Mittenwald am 13. Mai mit 100 Kilometern in 24 Stunden, sowie beim Megamarsch „#Wirgehenweiter Sommer Spezial“ und der ersten offiziellen Wander-Weltmeisterschaft in Duisburg in der Kategorie „12 Stunden“, die Anfang August und Anfang September stattfinden.

Nach den Sommerferien hat die Abteilung ein „Familien Event“ in der Planung, bei dem es eine Wanderung mit Kindern über fünf Kilometer mit Stationen geben soll sowie eine zweite Wanderung ohne Kinder über 15 Kilometer ebenfalls mit Stationen.

Weitere Infos zur neuen Abteilung gibt es bei der TSV-Geschäftsstelle und demnächst auf der Internetseite der Weitwanderer, die sich noch im Aufbau befindet.

