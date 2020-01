Wer verstümmelt Bäume in Peißenberg?

Diese Mehlbeere am „Kirnbergl“ in Peißenberg wurde verstümmelt.

von Kathrin Hauser schließen

Wer hat im vergangenen Jahr am „Kirnbergl“ in Peißenberg Bäume der Marktgemeinde so stark und unsachgemäß zurückgeschnitten, dass sie massiv beschädigt wurden? Die Zuständigen im Peißenberger Rathaus haben Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.