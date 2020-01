„Faironika“ gibt’s auch als Schlüsselanhänger

„Faironika“ heißt das Plastik-Maskottchen in Schwarz-Rot-Gold, mit dem der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) für seine „Faire Milch“ wirbt. Bei der Regionalversammlung in Peißenberg informierte Vorsitzender Ralf Ehret Landwirte, was es mit der Kuh auf sich hat und welche Ziele die Genossenschaft „Fair Food“ verfolgt.

Peißenberg – „Nur wenn der Milcherzeuger angemessen für sein Produkt entlohnt wird, hat er die Mittel, um sich weiterhin gut um seine Kühe zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Milch so hochwertig bleibt, wie sie heute ist“, sagte Ehret. Das honoriere der Verbraucher, indem er etwas mehr für seine Lieblingsmilch bezahle als er es für Discountware tun würde. „Wenn alle ihrer Verantwortung nachkommen, kann sich der Milchmarkt dauerhaft positiv entwickeln!“ Ziel dieses Projektes ist es, so der Vorsitzende, die Erzeugung regional hergestellter Lebensmittel sicherzustellen. Darüber hinaus sollen Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben, die Vitalität des ländlichen Raumes gewährleistet und ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden, indem man lange Transportwege von Futter- und Lebensmitteln vermeidet.

Die Genossenschaft „Fair Food“ im BDM will Verbraucher und Bauern zu Anteilseignern der Marke „Die faire Milch“ bündeln. Dabei sind laut Ehret zwei Arten der Mitgliedsform möglich: investierende und ordentliche Mitglieder. Erstere sind beispielsweise Endverbraucher oder Unternehmen aus dem vor- und nachgelagerten Bereich. Ordentliche Mitglieder sind aktive Landwirte beziehungsweise BDM-Mitglieder, die neben der Kapitaleinbringung an Teilnahme- und Produktionsbedingungen gebunden sind. Ehret: „Das wird durch unabhängige Kontrollen in regelmäßigen Abständen in den einzelnen Betrieben überprüft.“ Ein Verstoß gegen die Richtlinien führe zum zeitweiligen oder dauerhaften Ausschluss aus dem Programm.

Im Fall der Milchherstellung gelten folgende Kriterien: gentechnik-freie Fütterung und gentechnik-freier Anbau, keine Futtermittel aus Übersee, ein Tierwohl- oder Umweltprojekt nach eigener Wahl, Engagement der Programmteilnehmer durch Hoffeste, Verbrauchergespräche, Verkostungen, Info-Veranstaltungen oder Teilnahme an Messen und – als Empfehlung – Mähgeschwindigkeit und -zeitpunkt beachten für Wild-, Bienen- und Insektenschutz sowie Verzicht auf Glyphosat im Betrieb.

Die Symbolkuh „Faironika“ ist keine deutsche, sondern eine österreichische Erfindung. Dort hatte die IG Milch, der Alpenableger des BDM, das Maskottchen ersonnen, um ein vorzeigbares und zugleich mobiles Zeichen für den Milchpreis-Kampf zu haben. Inzwischen hat die Botschafterin „Faironika“ Europa erobert. Wo immer Bauern mehr Milchgeld brauchen, begleitet die Kuh die Demos und Kundgebungen der im „European Milk Board“ organisierten Landwirte, meistens unter ihrem deutschen Namen, oft aber auch unter einem anderen, der aber immer die Forderung symbolisch wiedergibt. So nennt der italienische Bauer seine „Faironika“ dann „Onestina“ (etwa „die Ehrliche“, „die Rechtschaffene“) und in Frankreich, in die Farben der Trikolore getaucht, sagt man zu ihr „Justine“ (also „die Gerechte“).

Längst ist „Faironika“ vom bloßen politischen Symbol zum Marketingartikel mutiert. Im Webshop des BDM kann man sie in allerlei Größen und Formen erwerben. Die Kuh gibt es als Schlüsselanhänger für 15 Euro oder als waschbares Plüschtier für 38 Euro. Eine kleine Plastikfigur kostet 60 bis 108 Euro, je nachdem, ob sie ein Mitglied oder „nur“ ein Sympathisant ersteht. Die lebensgroße Figur ist ab 500 Euro zu haben. Fast 700 „Faironikas“ dieses Typs von Weideformat stehen bereits irgendwo in Deutschland.

Hinter der „Fairen Milch“ stehen laut Ehret derzeit 83 Landwirte. Wer sie kaufe, gebe vor allem konventionellen Bauern in Zeiten niedriger Milchpreise Sicherheit. Diese können bis heute nur einen Teil der erzeugten Milchmengen als fair absetzen. Ob das übers Gesamtjahr gesehen zu einem angemessenen Einkommen beiträgt, bleibt schwer zu beurteilen.