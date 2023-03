Bei der Freisprechungsfeier in Peißenberg Appell an die Gesellen: „Werden Sie glückliche Handwerker!“

Michael Andrä (hinten l.) und Roland Streim (hinten r.) gratulierten den Besten: (hinten v.l.) Andreas Benedikt Hauser, Lucia Merbeler, Anna Lena Attig, (vorne v.l) Sebastian Sedlmair, Jonas Hübner, Tom Andreas Tanner und Lenny Dachsel. © Ruder

136 Lehrlinge wurden am Donnerstag in Peißenberg in den Gesellenstand erhoben. Die jungen Männer und Frauen aus der Region erhielten bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Oberland in der Tiefstollenhalle ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Peißenberg – Passend zum Anlass der Feier eröffnete die Big Band des Weilheimer Gymnasiums die Veranstaltung mit dem „Work Song“. Denn mehrere Jahre Arbeit liegen hinter den Junghandwerkern. Vor allem die Pandemie erschwerte die Bedingungen. „Ständig gab es neue Verordnungen“, blickte Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft zurück. Dennoch hätten alle Beteiligten die Herausforderungen gut gemeistert.

Herausforderungen gut gemeistert

„Sie haben etwas Großartiges geschafft“, lobte der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer. Er ermutigte die Gesellen: „Der Arbeitsmarkt sucht Sie.“ Fachkräfte hätten derzeit alle Möglichkeiten, für einen guten Job und könnten damit gutes Geld verdienen. Er riet dem Handwerkernachwuchs, Fort- und Weiterbildungen zu machen: „Bleiben sie neugierig und offen für Neues.“

Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner richtete sich zunächst an die Arbeitgeber. „Die Betriebe sind gut beraten, den Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen.“ Nur so sei es möglich, gute Angestellte zu halten. Die neuen Gesellen bestärkte er in ihrer Berufswahl: „Sie zählen zu dem Nachwuchs, dem die Zukunft gehört. Wir brauchen Sie!“

Der Nachwuchs, dem die Zukunft gehört

Statt in die Zukunft blickte Knut Seelos in seiner Rede zunächst zurück und erinnerte sich an seine eigene Freisprechungsfeier im Jahr 1979. „Ich kann mich gut in Sie hineinversetzen“, wandte sich Weilheims Berufsschulleiter an den Nachwuchs. „Bis 2070 und länger müssen Sie arbeiten und das ist sehr lang.“ Dennoch sei das kein Grund, sich entmutigen zu lassen. Seelos: „Sie stehen ganz vorne in der Poleposition.“ Das Handwerk habe immer noch goldenen Boden, es sei eine der tragenden Säulen von Wirtschaft und Gesellschaft. „Noch nie war der Ruf nach guten Fachkräften so laut wie heute“, so Seelos. Wichtig sei es, nicht stehen zu bleiben, denn das Lernen werde nie aufhören in Anbetracht immer neuer Produkte und Maschinen sowie der sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden. Seelos’ Tipp: „Stehen Sie zu sich selbst und lassen Sie sich nicht verunsichern.“

Weniger ernst, aber doch mit viel Substanz blickte Lehrerin Katharina Lieb auf das Handwerk. Sie erzählte in bester Kabarett-Manier von ihrem Werdegang und lo-ckerte die Feier launig auf, als sie von frischem Betonge-ruch oder dem schmatzenden Geräusch der Malerrollen schwärmte. Für sie sei der Start ins Handwerk das reinste Glück gewesen, der sie als Innungssiegerin mit Begabtenförderung über die Meisterschule und den Abschluss des Betriebswirts schließlich dorthin brachte, wo sie jetzt ist. „Findet’s Euch selber, dead’s des, wos eich Freid macht. Ihr kennt’s eich entwickeln, wie ihr wollt’s“, lautete ihr ermutigender Appell an die Jugend.

Ehrungen für hervorragende Leistungen

Kreishandwerksmeister Michael Andrä blies ins gleiche Horn: „Werden Sie jemand, der Sinn in der Arbeit sieht. Werden Sie glückliche und zufriedene Handwerker!.“ Dies scheint den Innungssiegern schon gelungen zu sein. Sechs junge Männer und zwei Damen wurden für ihre hervorragenden Leistungen geehrt: Anlagenmechaniker Andreas Benedikt Hauser (Firma Robert Wihan, Wörthsee), Bäckerin Lucia Merbeler (Backstube mit Herz, Altenstadt/Schwabniederhofen), Elektroniker Tobias Müller (Elektroanlagen Straub, Steingaden), Bäckereifachverkäuferin Anna Lena Attig (Bäckerei Benjamin Aurhammer, Oberammergau), die beiden Feinwerkmechaniker Lenny Dachsel (Nirschl Präzisionstechnik Held & Plaschke GmbH, Weilheim) und Tom Andreas Tanner (Schweiger tooling GmbH, Uffing), der Kaufmann für Büromanagement Jonas Hübner (Abele Haustechnik GmbH, Weilheim) und Metallbauer Sebastian Sedlmair (Hermann Assner GmbH & Co. KG, Landsberg) gelang es bei der Winterprüfung am besten abzuschneiden.

Aber auch alle anderen Absolventen durften auf die Bühne kommen und ihre Zeugnismappen in Empfang nehmen. Besonders voll wurde es bei den 55 Anlagenmechanikern, zu denen sich noch die zwei Spengler als Innungskameraden gesellten. Drei Bäcker, 22 Elektroniker, zwei Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, 30 Feinwerkmechaniker, sechs Kaufmänner für Büromanagement, drei Maler und Lackierer sowie 13 Metallbauer konnten sich über die bestandene Prüfung freuen. Zuletzt wurde ein erfahrenerer Handwerker auf die Bühne gebeten. Der Forster Josef Sieber wurde für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit als Schmied im Betrieb seines Bruders geehrt.