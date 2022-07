Wie können Reisende nach Peißenberg gelockt werden?

In Peißenberg soll der Tourismus angekurbelt werden. Dazu haben bereits zwei Workshops stattgefunden. Die Ergebnisse wurden nun im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Zwei der Erkenntnisse: Es braucht im Rathaus einen Ansprechpartner, der sich um den Tourismus kümmert, und eine stärkere digitale Vernetzung.

Peißenberg – Der Markt ist eine steuerkraftschwache Gemeinde. Besonders die Einnahmen aus der Gewerbesteuer hinken im Vergleich zu anderen Kommunen weit hinterher. Aber wie kann man regionale Wertschöpfungsketten in Gang setzen respektive ausbauen? Viele Hoffnungen ruhen auf dem im Zwickel zwischen Umgehung und Pollinger Straße geplanten Gewerbegebiet Ost. Ob es aber jemals realisiert wird, steht in den Sternen. Ein weiterer Baustein, um Geld und Umsatz nach Peißenberg zu bringen, könnte der Tourismus sein. Im vergangenen Jahr hatte sich die Peißenberger Liste im Marktrat dafür stark gemacht, das Themenfeld genauer unter die Lupe zu nehmen (wir berichteten). Das ist nun geschehen – und zwar im Rahmen von zwei Workshops, die von Susanne Lengger moderiert wurden. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses referierte die in Peißenberg wohnende Geschäftsführerin des Tourismusverbands Pfaffenwinkel über die ersten Zwischenergebnisse.

In Peißenberg, so lautete Lenggers Analyse, gebe es vor allem im Sport- und Freizeitsektor umfangreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, „die es in anderen Orten nicht so oft gibt“. Auch im kulturellen Bereich habe der Markt einiges zu bieten. „Insgesamt ist es wirklich ein gutes, rundes Angebot“, konstatierte Lengger: „Die Peißenberger meinen ja gerne, dass hier am Ort alles nix ist.“ Aber natürlich gibt es auch „Schwächen“: In den Workshops wurden zwei davon explizit herausgearbeitet.

Unter anderem fehlt es an einem, wie es Lengger formulierte, „Kümmerer“ im Rathaus. Nachdem sich der Gästeverkehrsverein aufgelöst hat, gibt es in der Gemeinde in puncto „Tourismus“ keinen direkten Ansprechpartner mehr. „Es fehlt die Bündelungsfunktion“, so Lengger. Und die Lücke sollte so schnell wie möglich geschlossen werden, das zumindest mahnte Walter Wurzinger (Freie Wähler) in der Ausschussdebatte an: „Wir sollten da in der nächsten Gemeinderatssitzung schon einen Beschluss fassen, sonst plätschert das wieder so vor sich hin. Der Kümmerer ist das A und O.“ Anton Höck (Peißenberger Liste) wiederum äußerte sich etwas skeptischer: „Die Frage ist, ob wir im Rathaus die personellen Kapazitäten dazu haben. Das Thema ‘Tourismus‘ einfach so nebenbei zu bearbeiten, das wäre zu wenig.“

Die zweite, große „Schwäche“, die bei den Workshops festgestellt wurde, ist die fehlende digitale Vernetzung. Angedacht wird eine Verlinkung der Gemeinde-Homepage mit dem Tourismusverband Pfaffenwinkel. Lengger sprach in diesem Zusammenhang von „Open-Data“. Zudem kam von Peter Blome (SPD) im Ausschuss eine Anregung: „Die Vernetzung muss mit regionalen, aber auch überregionalen Veranstaltungen geschehen. Denn es wird nicht gezielt nach Peißenberg gegoogelt, sondern nach Veranstaltungen.“ Was in den Workshops zudem angedacht wurde: Peißenberg soll sich an dem Markenkern des Tourismusverbands orientieren, der unter dem Motto „Erlebniswelten für Landurlaub“ beschrieben wird. Laut Lengger wird in der Region nicht auf große Massenveranstaltungen, sondern auf „Verweilen“ und „Entschleunigung“ gesetzt. Und ganz wichtig: Von einem möglichen Ausbau der touristischen Infrastruktur in Peißenberg sollen nicht nur Urlauber, sondern auch die Einheimischen profitieren: „Wanderwege zum Beispiel sind nicht nur ein Angebot für Auswärtige“, so Lengger. Für den Ausbau der Infrastruktur und Angebote im touristischen Bereich, das betonte die Geschäftsführerin ausdrücklich, sei aber „nur teilweise“ die Gemeinde zuständig. Es brauche vor allem auch private Initiativen. Ein Projekt, das die Gemeinde angehen will, ist die Schaffung von weiteren Wohnmobilstellplätzen zum Beispiel am Fendter Wanderparkplatz oder an der Alten Bergehalde – wobei es laut Robert Halbritter (SPD) nicht um eine möglichst hohe Anzahl gehen sollte: „Bei den Stellplätzen macht es nicht die Masse, sondern die Qualität“, so der Vize-Rathauschef. Lengger sieht im Bereich „Camping“ für Peißenberg großes Potenzial: „Das ist ein boomender Markt.“