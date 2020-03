Wie Peißenberger Kunst nach London kam

Im Jahr 2017 hat Mathias Krogmann aus Peißenberg die Holzbildhauerschule in Oberammergau abgeschlossen, nun hatte er seine erste internationale Ausstellung. In einer Galerie in London wurde unter anderem die Kiesbank „Like a River“ gezeigt, bei der Peißenberger Ammersteine verarbeitet wurden.

Peißenberg –Eigentlich war Mathias Krogmann nicht mit dem Berufsziel „Künstler“ in seine Berufstätigkeit gestartet, er wollte einen anderen Weg eingeschlagen. Zunächst hat er, der sich schon immer für das Handwerk interessiert hat, eine Schreinerlehre begonnen. Doch während des ersten Berufsschuljahres habe er gemerkt, dass er mit dem Holz lieber etwas anderes tun würde, als Möbel zu bauen. „Ich wollte etwas Kreatives machen und künstlerisch tätig werden“, sagt der 23-Jährige, der in Schongau geboren wurde und seit etwa einem Jahr in Peißenberg lebt.

Schon im ersten Schreiner-Lehrjahr hat er sich deswegen an der „Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer“ in Oberammergau beworben – und dort auch einen Platz ergattert. Das Berufsschuljahr habe er dennoch zu Ende gemacht, erzählt Krogmann.

Im Jahr 2014 begann er dann seine Ausbildung zum Holzbildhauer. „Ich habe langsam angefangen, kleine Skulpturen zu machen“, sagt der Künstler. Im Jahr 2017 hatte er seine Ausbildung zum Holzbildhauer angeschlossen.

Anschließend begann er als freier Künstler und Holzbildhauer zu arbeiten. Mathias Krogmann arbeitet zwar am liebsten mit Holz, von Zeit zu Zeit wendet er sich aber auch gerne anderen Materialien zu und malt Bilder mit Ölfarbe oder macht Hinterglasmalerei. Im Laufe der Zeit wurden die Objekte immer größer, sodass der junge Künstler regelmäßig auch zur Motorsäge griff. Den Schritt weg von der Schreinerei hin zur Kunst habe er nicht bereut, sagt er. Er genieße die Freiheit bei seiner Arbeit: „Ich habe eine Idee und kann sie umsetzen.“

Schließlich kam die Einladung der Londoner „Bricklane Gallery“, die über das Internet auf den Peißenberger aufmerksam geworden war und Werke des Peißenbergers ausstellen wollte. Krogmann sagte zu. Mitte Januar packte er zehn seiner Kunstwerke, sechs Skulpturen – unter anderem die Kiesbank – und vier Bilder, ins Mietauto und fuhr los. Richtung England, wo am 19. Januar die Vernissage in der Londoner Galerie war. Die Reise wurde von der Peißenberger Kulturstiftung unterstützt.

„Die Vernissage war sehr gut besucht und die Ausstellung war super“, schwärmt Krogmann, dessen Werke bis zum 4. Februar in London zu bestaunen waren. Inzwischen ist er wieder zurück in Peißenberg. Und es haben sich bereits weitere Galerien gemeldet, die Krogmanns Kunst zeigen möchten. Es läuft also gut für den 23-Jährigen, allerdings sucht er derzeit eine Werkstatt, in der er auch mit der Motorsäge und an großen Skulpturen arbeiten kann, ohne Nachbarn zu belästigen. „Meine Arbeit ist eben manchmal ziemlich laut“, sagt Krogmann.

Kunstwerke von Mathias Krogmann sind im Schaufenster des ehemaligen Schuhe „Höfner“, Wörtherstr. 16, zu sehen.