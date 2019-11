Wirtschaftspreis für zwei Peißenberger Familienbetriebe

Mit Spannung wurde erwartet, wer den ersten „Peißenberger Wirtschaftspreis“ verliehen bekommt. Die Wahl fiel mit „Blumen Ferchl“ und „Wohnwagen Gérard“ gleich auf zwei alteingesessene Familienbetriebe.

Peißenberg – Das Interesse in Peißenberg und der Umgebung an der ersten Verleihung des „Peißenberger Wirtschaftspreises“ war so groß, dass am Parkplatz vor der Tiefstollenhalle nichts mehr frei war. Das Foyer der Halle war voll wie selten – es galt ja auch ein wichtiges Ereignis zu begehen.

Erich Gehrmann, der zunehmend auch als Standortförderer in der Marktgemeinde aktiv ist, begrüßte die zahlreichen Gäste. Bürgermeisterin Manuela Vanni sprach in ihrer Rede davon, dass langsam Wolken aufziehen am Wirtschaftshimmel. Wie Landrätin Andrea Jochner-Weiß hob sie die Bedeutung heimischer Betriebe hervor, denen eine wichtige Bedeutung zukomme, im immer härter werdenden wirtschaftlichen Wettbewerb.

Dass die Wahl mit „Blumen Ferchl“ und „Wohnwagen Gérard“ auf zwei traditionsreiche Familienbetriebe fiel und keine der großen Firmen aus dem Ort ausgewählt wurde, mag so manchen überrascht haben. Rudolfine Ferchl, die zusammen mit ihrem Mann Ludwig seit 1982 die Gärtnerei „Blumen Ferchl“ in vierter Generation führt, hat diese Entscheidung selbst nicht erwartet, wie sie in ihrer Rede nach der Preisübergabe sagte: „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet.“

Die Geschichte des Unternehmens Gartenbau und Floristik „Ferchl“ umriss Wirtschaftreferentin des Marktgemeinderates Patricia Punzet: Der Betrieb habe es seit seiner Gründung im Jahr 1911 geschafft, bis heute eines der beliebtesten Geschäfte in Peißenberg zu sein. Begonnen habe es mit einer Gärtnerei, deren Felder bis zum Guggenberg gereicht haben. In den 50er Jahren wurden die ersten Zierpflanzen aus Italien nach Peißenberg geliefert und der Aufschwung habe begonnen.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen zehn Vollzeitangestellte und eine Vielzahl von saisonalen Kräften. „Unter den Mitarbeitern wird vor allem das großartige ethische Spektrum geschätzt“, so Punzet. Zum Beispiel werden auch Schwerbehinderte beschäftigt und Familienfreundlichkeit werde hoch geschrieben.

Auch der zweite Preisträger erfüllt dieses Kriterium, wie Wirtschaftsreferent Matthias Reichhart in seiner Rede ausführte: „Den Geschäftsführern Marie Gérard und Klaus Ostenrieder ist bewusst, wie wichtig die Mitarbeiter für den weiteren Erfolg von ,Wohnwagen Gérard’ sind.“ Die Ursprünge des Betriebs, den Tochter Marie im Jahr 2016 von ihrem Vater Klaus Gérard übernommen hat, liegen in der Italienleidenschaft von dessen Eltern.

Diese hatten einen Lebensmittelladen in Peißenberg und fuhren regelmäßig mit dem Wohnwagen nach Italien. Sie kauften sich immer bessere Wohnwägen und verkauften die Vorgänger. Die Nachfrage war so groß, dass sich daraus die Geschäftsidee von „Wohnwagen Gérard“ entwickelte. Das Unternehmen hat 30 Mitarbeiter – einige arbeiten seit mehr als 25 Jahren dort. Überhaupt sei das Unternehmen von Kontinuität geprägt, sagte Klaus Gérard, als er sich für den Preis bedankte – und dann gab es noch eine Liebeserklärung: „Ich werde oft gefragt, ob Italien meine zweite Heimat ist. Für mich gibt es nur eine Heimat – und das ist Peißenberg.“

Nach der Verleihung des Wirtschaftspreises lockte die Jobbörse „Neuorientierung null-acht 12“ in den Saal der Tiefstollenhalle (siehe oben links).