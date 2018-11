Wurzinger wirft bei „CSU/Parteilose“  hin

Walter Wurzinger hat sein Sprecheramt von „CSU / Parteilose“ niedergelegt und gleichzeitig seinen Austritt aus der Marktratsfraktion erklärt. Dieser Schritt kam nicht überraschend. In der Fraktion rumorte es schon seit längerem.

Die Zahl der „Fraktionslosen“ im Peißenberger Marktrat wächst weiter an. Nachdem Hans Fischer und Werner Hoyer bereits vor gut einem Jahr der „Peißenberger Liste“ den Rücken gekehrt hatten, warf nun Walter Wurzinger bei „CSU/Parteilose“ das Handtuch. Der Rücktritt vom Amt des Fraktionssprechers deutete sich schon seit längerem an und war zuletzt nur noch eine Frage der Zeit. Wurzinger genoss kaum noch Rückhalt in den eigenen Reihen. Der 48-Jährige gehört im Gemeinderat zweifelsohne zu der Gruppe im Gremium, die sich aktiv in die Diskussionen einbringt – manchem Fraktionskollegen war das wohl mitunter zu aktiv. Bei Abstimmungen wurde oft gegen den eigenen Sprecher votiert. Nach außen hin gab das kein gutes Bild.

„Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die Fraktion hinter mir steht“, begründet Wurzinger offiziell seinen Austritt von „CSU/Parteilose“. Zum „Bruch“ sei es vor etwas mehr als einem Jahr gekommen. Zunächst habe sich der Gemeinderat in weiten Teilen formiert und Bürgermeisterin Manuela Vanni öffentlich das Vertrauen entzogen. Doch die Phalanx habe nicht lange gehalten – selbst im eigenen politischen Lager nicht, wie Wurzinger im Nachhinein bedauert: „Als ich Frau Vanni vorgeworfen habe, dass in ihrer Gemeindepolitik der rote Faden fehlt, ist alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen.“ Wurzinger beurteilt die Entwicklung im Rückblick nüchtern: „Ich habe gelernt, dass das eine Art der Politik ist. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann man eben nicht auf jeden zählen.“ Im Gemeinderat würden sich viele Kollegen oft scheuen, unangenehme Themen anzusprechen: „Man geht lieber den bequemeren Weg – und da bin ich definitiv nicht der einzige Marktrat, der das so sieht.“

Wurzinger will sich nun „auf eine neutrale Plattform begeben“ und sich „weiterhin proaktiv in der Gemeindepolitik engagieren“: „Es kann nach wie vor jeder zu mir kommen. Ich brauche keine Fraktion um mit den Bürgern zu kommunizieren“, betont er. Auch könne er im Marktrat „auf anderen Wegen Mehrheiten finden“. Ob er nach dem Fraktionsaustritt auch seine CSU-Mitgliedschaft aufgeben werde, sei noch offen und hänge unter anderem von der CSU-Kandidatenkür für die Kommunalwahl 2020 ab. Groll gegen die CSU-Ortsverbandsspitze um deren Vorsitzenden Frank Zellner hegt Wurzinger nicht: „Im Gegenteil. Das Verhältnis ist so, wie es sich gehört.“ Die Probleme in der Fraktion seien natürlich auch mit der örtlichen CSU-Führung besprochen worden. „Aber wie soll man als Ortsverbandschef so etwas lösen, wenn man nicht mitgewählt ist und kein Mitspracherecht in der Fraktion hat?“, so Wurzinger.

Wer Wurzinger als Fraktionssprecher von „CSU/Parteilose“ nachfolgen wird, steht noch nicht fest.

Bernhard Jepsen