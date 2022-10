Zählen und fragen für die Verkehrsanalyse

Von: Bernhard Jepsen

Ein Baustein der Verkehrsanalyse: die Verkehrsbefragung am vergangenen Dienstag – unter anderem am östlichen Ortsausgang. 1400 Haushalte werden befragt Ergebnisse in etwa zwei Monaten © Jepsen

Vor etwa zehn Jahren hat eine Erhebung ergeben, dass trotz Umfahrung immer noch rund 11 000 Fahrzeuge pro Tag an neuralgischen Knotenpunkten auf der Peißenberger Ortsdurchfahrt unterwegs sind. Nun hat die Gemeinde eine umfangreiche Verkehrsanalyse in Auftrag gegeben, um neue Datengrundlagen zu schaffen.

Peißenberg – Am vergangenen Dienstag mussten Autofahrer Geduld aufbringen. An ausgewählten Ortsausgängen wurden die Fahrzeuglenker gestoppt und über ihren Wohn- und Zielort befragt. Das Ganze dauerte weniger als eine Minute und ging reibungslos über die Bühne. Die Verkehrsbefragung wurde im Vorfeld bewusst nicht angekündigt, um keine Ausweichrouten zu eröffnen. Die Analyse des Kfz-Durchgangsverkehrs sowie des Ziel- und Quellverkehrs sollte möglichst authentisch und realitätsnah sein. Dazu wurde extra auch die Ampelschaltung an der Baustelle für den kombinierten Geh- und Radweg an der Schongauer Straße beseitigt. Die Verkehrsbefragung ist ein Baustein einer umfassenden Verkehrsanalyse, die von der Marktgemeinde in Auftrag gegeben wurde und zu 90 Prozent über das EU-Förderprogramm „Innenstadt beleben“ finanziert wird. Des Weiteren steht eine Verkehrszählung an 16 Knotenpunkten im Ort und eine Haushaltsbefragung zur Analyse des Mobilitätsverhaltens der Peißenberger auf dem Programm.

„Erfahrungsgemäß weist eine Gemeinde wie der Markt Peißenberg einen erheblichen Binnenverkehr auf“, erklärt Alexander Süßmuth von der mit der Analyse beauftragten Planungsgesellschaft „Stadt-Land-Verkehr-GmbH“ in einem Schreiben an die Gemeinde: „Die Kenntnis dieser Verkehrsmengen ist für die Beurteilung der Verkehrswirksamkeit von Planungsmaßnahmen von großem Vorteil.“ Um die Binnenverkehrsbeziehungen noch exakter wie bei einer reinen Verkehrsbefragung zu ermitteln, werden an 1400 Haushalte in Peißenberg Fragebögen verschickt. Die Adressaten wurden laut Rathausmitarbeiter Andreas Fischer durch „zufällige Buchstabenauswahl“ ermittelt.

In der Haushaltsbefragung sollen konkrete Fahrten und Wege sowie das verwendete Verkehrsmittel angegeben werden – und zwar zum Stichtag am kommenden Dienstag, den 18. Oktober. Zudem können Verbesserungsvorschläge zur Verkehrssituation in Peißenberg aufgeschrieben werden.

Die Gemeinde hofft auf eine rege Teilnahme an der Haushaltsbefragung. 40 Prozent Rücklauf ist das Mindestziel: „Wir wünschen uns, dass viele Bürger mitmachen, damit wir aktuelle und aussagekräftige Ergebnisse erhalten“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner.

Die ausgefüllten Fragebögen müssen bis 31. Oktober an das Rathaus zurückgesandt werden. Ein portofreier Rückumschlag liegt den Unterlagen zur Haushaltsbefragung bei, die anonym und vertraulich konzipiert ist.

Insgesamt wurde für die Verkehrsanalyse in den Antragsunterlagen zum Förderprogramm ein Kostenbudget von 50 000 Euro aufgerufen. Doch laut Bauamtsmitarbeiterin Birgit Thaller „wird der Rahmen nicht ausgeschöpft“. Die fertige Verkehrsanalyse soll nach Auswertung aller Daten in etwa zwei Monaten vorliegen.