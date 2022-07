Zum Ferienbeginn gibt’s „Hammersound“ in Peißenberg

Kreisjugendpflegerin Christina Bernhard und Kreisjugendpfleger Wolfgang Herz (grünes Hemd) freuen sich mit ihrem Team, Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner, den Vertretern der Jugendzentren, Kreisjugendrings sowie vielen Sponsoren auf das Festival. © gallmetzer

Über 3000 Menschen kamen 2018 zur Premiere des Hammersound-Festivals nach Peißenberg. Am letzten Schultag, am Freitag, 29. Juli, findet nun die zweite Ausgabe des kostenlosen Events für Jugendliche statt.

Peißenberg – Gemeinsam feiern, sich auspowern und über Ausbildungsmöglichkeiten informieren: Beim Hammersound-Festival, das von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises veranstaltet wird, setzen die Organisatoren auf drei Säulen. „Da es sich letztes Mal bewährt hat, haben wir nicht viel geändert“, sagt Kreisjugendpfleger Wolfgang Herz. Gemeinsam mit seinem Team plant und koordiniert er das Event auf dem Peißenberger Festplatz. Unterstützung gibt es von den Jugendzentren im Landkreis und dem Kreisjugendring. Dankbar ist Herz für das Engagement der Gemeinde Peißenberg und des Bauhofs sowie die finanziellen Zuwendungen vieler Sponsoren. „Nur so können wir das Festival für alle umsonst anbieten“, erklärt Kreisjugendpflegerin Christina Bernhard und ergänzt: „Wir wollen einfach, dass die jungen Menschen wieder unbeschwert feiern können.“

Das können die Jugendlichen am Freitag den ganzen Tag über vor der Bühne. Los geht es um 13 Uhr mit den vier Gewinnern aus den drei Bandcontests, die im Frühling in den Jugendzentren stattfanden. Zunächst starten „Uppercut“ aus Penzberg (13 Uhr), bevor die Youngsters von „Akili“ dran sind (13.45 Uhr). Um 14.30 Uhr dürfen „Secret Reason“ aus Kaufering zeigen, was sie können. Im Anschluss sind „Hey Sis“, eine reine Mädelsband aus Österreich, dran.

Nach den Newcomern folgen die vier Headliner. Sie wurden nach den Wünschen des Publikums eingeladen. „Es gab eine Umfrage“, erläutert Herz. Aus den über 40 Vorschlägen wurden die ausgewählt, die auch für das Festival infrage kamen. „Manche hatten keine Zeit, manche waren einfach zu teuer“, gibt Bernhard Einblicke in die Auswahl. Schließlich waren vier Acts gefunden, die zu dem Konzept des Festivals passen: David Gramberg (16.15 Uhr), „Stand up Stacy“ (17.30 Uhr), „Rote Mütze Raphi“ (18.45 Uhr) und die „Kytes“ (20.30 Uhr). Von Rap über Indie oder Metal bis zu Pop und Punkrock ist somit für jeden Geschmack etwas geboten. Am Skaterplatz wird in den Umbaupausen ein DJ auflegen. Dort findet auch ein Wettbewerb für alle Skater und Scooterfahrer statt. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt online oder direkt vor Ort am Festival. Helme sind Pflicht.

Als dritte Komponente wird die Azubimeile aufgebaut. „Der Ansturm war riesig“, freut sich Bernhard über die ausgebuchten Stände. 30 Plätze wurden vergeben. „Der Unterschied zu klassischen Ausbildungsmessen ist, dass die Unternehmen da hinkommen, wo die Jugendlichen sind“, erklärt Herz. An den meisten Ständen gibt es besondere Aktionen, an denen Interessierte einen Einblick in verschiedene Berufe bekommen.

Viele Bereiche des Festivals sind barrierefrei gestaltet. Außerdem können sich die Gäste mit ihren Anliegen an ein „Awareness-Team“, wenden und ein „Safe Space“ soll eine Rückzugsmöglichkeit bieten.

Damit alle Jugendlichen sicher zum Festplatz kommen, setzen die Organisatoren auf Shuttlebusse, die alle Gemeinden im Landkreis ohne Bahnhof anfahren. Da die Kosten von den Kommunen übernommen werden, ist die Fahrt nach Peißenberg umsonst. Auf ein verbilligtes Zugticket wie 2018 wurde verzichtet, da das Neun-Euro-Ticket genutzt werden kann.

Ab 22 Uhr werden Nachtbusse eingesetzt, die in vier Linien die Orte ohne Bahnverbindung anfahren. Tickets hierfür sind bereits unter anderem in den Jugendzentren erhältlich sowie bei der Veranstaltung am Einlass. Dort werden auch Ohrstöpsel und medizinische Masken verteilt und natürlich die beliebten Festivalbändchen. Mit diesem kann jeder das Gelände verlassen und bis 18 Uhr wieder betreten. Auch bei Regen findet das Event statt.

Über 400 Helfer sollen in allen Bereichen dazu beitragen, dass sich die Erfolgsgeschichte von 2018 wiederholt. Dennoch wird immer noch nach weiteren Mitgliedern für die Festival-Crew gesucht.

Alle Infos

zum Festival gibt es auf www.hammersoundfestival.de sowie auf Instagram und Facebook.