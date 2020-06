Zwei Väter starten Indoor-Freizeitpark in Peißenberg

Eine „Herzensangelegenheit“ ist die neueröffnete „Marcello Fun Arena“ in Peißenberg für die beiden Betreiber Andreas Pospiech (l.) und Haschmat Moradi (r.).

von Bernhard Jepsen schließen

„Runter von der Couch, iPad aus, Handy aus und ab in die Fun Arena.“ Unter diesem Motto eröffnete jetzt der „Marcello Fun Park“ in der ehemaligen „Daller Tracht“- Lagerverkaufshalle seine Tore. Fast zwei Jahre dauerten die Umbauarbeiten in einen 2000 Quadratmeter großen Freizeit-Indoorpark.