Wer sich traut, geht nach Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Vier Bräute und eine Hochzeitsplanerin: Uschi Binner-Metzner (Mitte) hat das Heiraten anderer zu ihrem Beruf gemacht. An beiden Messetagen gibt es ein Rahmenprogramm © archiv/privat

Zum zweiten Mal lockt heuer das „Dream Wedding-Hochzeitsevent“ in die Peißenberger Tiefstollenhalle. Am kommenden Wochenende präsentieren sich dort rund 40 Aussteller. Nicht nur für künftige Brautpaare lohnt sich ein Besuch, meint Veranstalterin Uschi Binner-Metzner.

Peißenberg – Im vergangenen Jahr war das erste „Dream Wedding-Hochzeitsevent“ so ziemlich die erste Veranstaltung außerhalb kommunalpolitischer Sitzungen, die nach den Lockdowns wieder in der Tiefstollenhalle stattfand.

Vom Weddingplaner über Caterer

Veranstalterin Uschi Binner-Metzner war so zufrieden mit Peißenbergs erster Hochzeitsmesse, dass sie für kommendes Wochenende wieder ein Hochzeitsevent in der Marktgemeinde organisiert hat. Diese habe sich als guter Veranstaltungsort für ein solches Event gezeigt, sagt Binner Metzner: „Peißenberg hat ein enormes Einzugsgebiet.“

Am kommenden Samstag, 25. Februar, ist die Tiefstollenhalle von 12 bis 18 Uhr für das „Dream Wedding-Hochzeitsevent“ geöffnet und am kommenden Sonntag, 26. Februar von 10 bis 17 Uhr.

40 Aussteller rund ums Thema „Heiraten“ präsentieren sich und ihre Angebote dort in der Halle. Die Bandbreite sei groß, sagt Binner-Metzner. Vom Weddingplaner über Caterer, über Musiker und DJs und Zauberer bis hin zu Dekorateuren seien vertreten, es gebe unter anderem Schmuck, Blumen-Deko, Torten und Brautmoden anzuschauen. „Wir haben wirklich gute Aussteller“, schwärmt Binner-Metzner. Diese kämen zum größten Teil aus der Region, einer oder zwei aus München.

An beiden Messetagen gibt es ein Rahmenprogramm

Zudem wird den Besuchern ein Rahmenprogramm geboten unter anderem mit einer Modenschau, bei der an beiden Veranstaltungstagen um 14 Uhr Brautkleider, Abendmode, Tracht und Herrenanzüge gezeigt werden. Jeweils um 15.30 Uhr können sich die Besucher einen Vortrag über „Traumhochzeiten an Traumstränden“ anhören. Das Programm beginnt jeweils um 13 Uhr mit einem Vortrag über „Kirchliche Trauungen in der heutigen Zeit“.

Mit dem „Dream Wedding-Hochzeitsevent“ will Binner-Metzner nicht nur Paare ansprechen, die heiraten möchten, sondern auch alle, die andere größere Feiern oder Events planen. „“Es gibt nicht nur Anregungen für Hochzeiten dort, sondern für alle Events und Feiern“, sagt die Veranstalterin.

