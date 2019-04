Kreisstraße WM 29 ab Dienstag gesperrt

Peißenberg/Paterzell – Die Kreisstraße WM 29 zwischen Paterzell und Peißenberg wird schrittweise ausgebaut. Der nächste wird ab kommendem Dienstag getan.

In den vergangenen Jahren wurden bereits zwei Abschnitte realisiert (wir berichteten) Für dieses Jahr ist ein Abschnitt im Bereich des Marktes Peißenberg vorgesehen. Unmittelbar an die bereits ausgebauten Abschnitte südlich von Paterzell soll in diesem Jahr ein rund 1,5 Kilometer langer Bauabschnitt in Richtung Peißenberg hergestellt werden. Dazu ist eine komplette Sperrung der Straße zwischen Peißenberg und Paterzell erforderlich, wie es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts heißt. Die Arbeiten beginnen am kommenden Dienstag, 23. April, und dauern voraussichtlich bis Ende September. In dieser Zeit ist Paterzell für den öffentlichen Verkehr aus Richtung Zellsee erreichbar. Eine Umleitung wird von Peißenberg über die Kreisstraße WM 13 (Schlagberg) und WM 14 / WM 8 (Forst) nach Zellsee und umgekehrt eingerichtet. Der Schwerverkehr wird über Hohenpeißenberg geleitet. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt liegen bei rund 2,9 Millionen Euro.

Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis für Einschränkungen gebeten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Arbeiten dienten der Erreichung eines verkehrssicheren Zustands.