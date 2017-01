“Frohsinn“ ließ es krachen 

Immer im Kreis herum: Beim Schwarz-Weiß-Ball in der Peißenberger Tiefstollenhalle wurde am Samstag eifrig getanzt.

Peißenberg - Man muss die Faschinge feiern wie sie fallen. Das galt auch für den großen Ball in der Tiefstollenhalle in Peißenberg.

Man muss die Faschinge feiern wie sie fallen. Und da Fasching nur einmal im Jahr ist, rief der neu gewählte Prinz Sebastian I, seine Kuhlität vom Berghof, die 250 Gäste im Alter von 18 bis 70 Jahren, die am Samstag zum Schwarz-Weiß-Ball in die Tiefstollenhalle nach Peißenberg gekommen waren, auf: „Lasst es krachen!“ Und das taten die Gäste auch – auf ihrem Niveau. Gekommen war die Haute Volée, bevorzugt aus Peißenberg und den Nachbargemeinden.

„Wir haben aber auch einige Gäste aus Holzkirchen und München“, so „Frohsinn“-Vorsitzender Thomas Rößle. Dies zeige, dass sich der Ball etabliert habe. Schon der erste der inzwischen sechs Bälle sei ausverkauft gewesen, aber noch nie so schnell wie heuer. Bereits nach drei Stunden gab es keine Karten mehr. Und weil die Zahl aufgestockt wurde, musste die Bar aus der Halle weichen. Die Getränke gab’s im Foyer.

Bei den Gästen kam das Programm gut an. Klaus Ressler, der „seit dem ersten Mal dabei“ ist, schätzt den Ball als „etwas ganz Besonderes“. Die gute Musik – es spielte die Big Band der Peißenberger Knappschaftskapelle – und die über den ganzen Abend verteilten Showeinlagen und Tanzmöglichkeiten gefielen ihm – und das gute Essen, das vom angebräunten Leberkäse bis zum 4-Gänge-Menü mit getrüffelten Tagliatelle mit Champagner-Safransoße und gebratenen Riesengarnelen reichte.

Unter den Gästen war auch Heini Christl, der zusammen mit Freunden 1994 den Peißenberger Fasching wiederbelebt hat. Er zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung. „Wir haben damals mit einem Lumpenball, einen Umzug und einem Rosenmontagsball – alles an einem Wochenende – begonnen“, erinnert er sich.

Dabei hätten sie noch alles „auf eigenes Risiko“ gemacht. Seit es den Verein gebe, gehe es steil bergauf, und „jetzt sind schon meine Enkel bei der Garde“, freut er sich.

Dass hinter all dem auch eine Menge Arbeit steckt, wissen die, die sie machen. „Fast täglich“ ist Christine Schmid damit beschäftigt, die in der Organisation tätig ist. Aber auch die Garden investieren viel Zeit in ihre Vorbereitung. „Ab Mai einmal wöchentlich – und in der Saison doppelt so oft – wird geübt“, so Victoria Trautmann, die zusammen mit Lisa Rauh für das Training zuständig ist.

Hinzu kommen die Auftritte, für die die Garden in der Faschingszeit engagiert werden können. Und für die Prinzenpaare gibt es ein Extra-Training. Etwas weniger Zeit stecken die Burschen der Männergarde in ihre Vorbereitung, die seit November läuft. Für Andreas Pfeifer, der seit drei Jahren Mitglied dieser Garde ist, sind die Auftritte „einfach eine Gaudi, die man mit einer Gruppe von Spezln macht“. Gegen Mitternacht, nachdem bereits die drei weiblichen Garden mit ihren Autritten das Publikum begeistert hatten, stieg noch einmal die Spannung. „Jetzt freue ich mich auf den Auftritt der Männergarde“, so Manuela Vanni. Damit sei „auch für Frauen etwas geboten“, lobte die Bürgermeisterin die Organisatoren.

Gardetreffen

Am Sonntag, 5. Februar, veranstaltet „Frohsinn“ ein Gardetreffen in der Peißenberger Tiefstollenhalle, bei dem ab 10 Uhr 15 Garden aus der Region ihr Programm präsentieren. Karten dafür gibt es an der Tageskasse.

Alfred Schubert