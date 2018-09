B472-Sperrung: Die Halbzeit ist geschafft

Seit zwei Monaten ist die B472 gesperrt. In Penzberg quälen sich zu manchen Stunden die Autos im Schritttempo durch die Innenstadt. Jetzt liegen Zahlen vor.

Penzberg – Wie viele Autos muss Penzberg in den vier Monaten der B472-Sperrung ertragen? Bricht der Verkehr zusammen? Darüber wurde vor der Sperrung heiß diskutiert. Um Zahlen zu erhalten, hatte das Staatliche Bauamt Weilheim vor den Stadtgrenzen zwei Messstellen installiert, verborgen in Leitpfosten. Eine ist im Bereich von Schönmühl – dort fließt der Verkehr von und nach Bichl. Die zweite Zählstelle befindet sich auf der Strecke nach Sindelsdorf. Gezählt wurde auch vor der Sperrung. „Wir wollten einen Überblick bekommen, wie sich der Verkehr ändert“, sagt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt.

Die Zahlen hat er nun auf Anfrage zur Verfügung gestellt (siehe Kasten). Seit der Sperrung sind es demnach – blickt man auf die Zählstelle Schönmühl – unter der Woche 7000 bis 8000 Fahrzeuge mehr, weniger an den Wochenenden. Das würde der Prognose des Staatlichen Bauamts entsprechen. Es hatte, wie berichtet, mit einem Plus von 7000 Fahrzeugen gerechnet. Geärgert hat sich Herda über Zahlen wie 15 000 und mehr, die durch die Diskussionen geisterten. „So viele konnten es gar nicht werden.“ Denn umzuleiten sind täglich 10 000 Fahrzeuge, ein Teil davon zudem großräumig über die Autobahn.

„Grundsätzlich fließt der Verkehr“

Dennoch hält sich Martin Herda mit einer Einschätzung der Situation in Penzberg zurück. Es gebe natürlich Staus in der Früh und am Nachmittag, „Grundsätzlich fließt der Verkehr aber“, sagt er. „Die Umleitung funktioniert.“ Beschwerden seien keine mehr eingegangen. Nur aus Langau. Er bittet deshalb Autofahrer, nicht über Langau abzukürzen, sondern die reguläre Umleitung zu nehmen.

Erhebliche Bedenken hatte im Vorfeld die Stadt Penzberg geäußert. Tatsächlich gebe es eine „erhebliche Mehrbelastung“, auch Rückstaus zu den Stoßzeiten, der Stadtbus habe Probleme mit der Pünktlichkeit, aber insgesamt laufe es „relativ gut“, sagt Johannes Jauß vom städtischen Ordnungsamt. In seinen Augen war es nicht verkehrt, die Bedenken gegenüber den Behörden deutlich zu äußern. Auf Initiative der Stadt habe es so zusätzliche Maßnahmen gegeben. Laut Jauß wurde die Ampel an der Hauptkreuzung so geschaltet, dass die Linksabbieger in Richtung Sindelsdorf länger Grün haben. Die Stadt hat zudem die Fußgängerampel an der Bahnhofstraße vor der Sparkasse umprogrammiert. Sie funktioniert wie eine Blockabfertigung vor der Kreuzung: Dies erleichtert das Abbiegen aus der und in die Friedrich-Ebert-Straße.

Probleme an der Sindelsdorfer Straße

Ein anderes Problem ist die kerzengerade Sindelsdorfer Straße. Anwohner Michael Schmatz hat das Gefühl, Autofahrer würden dort den Zeitverlust durch die Umleitung aufholen wollen. Besonders nachts. Vor allem stört ihn die Zunahme des Schwerlastverkehrs. „Man kommt nicht mehr über die Straße“, sagt er. Ein anderer Anwohner hat sich vor kurzem mit einem Schreiben an die Stadt gewandt. Ihm zufolge erreicht die Situation an der Sindelsdorfer Straße auch ganz unabhängig von der B472-Sperrung „ein unzumutbares Niveau“. Autofahrer würden sich nur selten an Tempo 50 halten. Stadtratsmitglied Christine Geiger (CSU) hat deshalb verstärkte Kontrollen gefordert.

Zumindest, was die Unfallzahlen betrifft, hat die Umleitung bislang keine negativen Folgen. Laut Polizei wurden in den ersten knapp zwei Monaten auf der Karlstraße zwei Verkehrsunfälle registriert. Im Vergleichzeitraum 2017 waren es fünf. Auf der Bahnhofstraße und Sindelsdorfer Straße zählte die Polizei acht Verkehrsunfälle. Vor einem Jahr war es einer mehr.

So schätzt die Penzberger Feuerwehr die Lage ein

Viele Gedanken hatte sich im Vorfeld auch die Penzberger Feuerwehr gemacht. „Es ist aber nicht so schlimm gekommen wie gedacht“, sagt Kommandant Christian Abt. Dennoch gibt es ein Problem: Bei Alarmierungen müssen die Feuerwehrleute mit ihren Zivilfahrzeugen zum Feuerwehrhaus – und das kann in Stauzeiten schwierig sein. Deshalb hat Abt ein Löschfahrzeuge beim Roche-Werk positioniert – dort arbeiten viele Leute, die auch bei der Penzberger Feuerwehr sind. Außerdem steht ein Neun-Sitzer-Bus beim Bauhof, der im Notfall dort und in anderen Betrieben die Feuerwehrleute einsammelt und sie zum Feuerwehrhaus bringt. Leichter hat es das BRK. Dort sind die hauptamtlichen Kräfte bereits fest bei der Rettungswache – und dort von dort können sie mit Martinshorn und Blaulicht ausrücken.