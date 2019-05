100 Jahre Arbeiterwohlfahrt - Doppeljubiläum in Penzberg

150 Mitglieder der sieben AWO-Ortsvereine aus dem Landkreis waren am Samstag in die Penzberger Stadthalle gekommen, um die Gründung der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahre zu feiern. Eine Kaiserlinde erinnert an das Jubiläum.

Penzberg – Mit den Zusammenbruch der alten Systeme am Ende des ersten Weltkriegs war Raum für Neues geschaffen. Dazu gehörte auch soziales Gedankengut, wie die rund 150 Teilnehmer der AWO-Sternfahrt in den Festreden erfuhren, die anlässlich des Jubiläums der Arbeiterwohlfahrt in der Stadthalle gehalten wurden.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde, so die Ortsvorsitzende Ute Frohwein-Sendl in ihrem Festvortrag, am 13. Dezember 1919 unter Leitung von Marie Juchacz gegründet. 1933 entging die AWO durch Selbstauflösung der Unterordnung unter das Nationalsozialistische System. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die AWO wiedergegründet. Die Sozialreformerin, Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz wurde am 15. März 1879 in Landsberg an der Warthe geboren.

Nach der Einführung des passiven Wahlrechts hielt sie am 19. Februar 1919 als erste Frau eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung. Nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten, die sie über Frankreich nach Amerika führte, kam sie erst 1949 wieder nach Deutschland zurück. Heute ist sie vor allem durch die Gründung der AWO bekannt. „Eigentlich wäre es schön, wenn wir keine Wohlfahrtsverbände mehr bräuchten“, so der AWO-Kreisvorsitzende Michael Asam in seiner Begrüßung der Gäste, er rechne aber nicht damit, dass dies bald der Fall sein werde – trotz des Slogans vom „sozialen Europa“ im aktuellen Wahlkampf.

Die AWO habe trotz ihrer 100-jährigen Erfolgsgeschichte laut Asam auch ein Problem. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, so der Kreisvorsitzende.

Problem ist das Auseinanderdriften der Gesellschaft

Umso mehr gebühre den Mitgliedern Dank, die sich auch im höherem Alter noch in den sieben Ortsvereinen im Landkreis, die die AWO in Schongau, Peiting, Hohenpeißenberg, Peißenberg, Weilheim, Raisting und Penzberg hat, engagierten. Der stellvertretende Vorsitzende der AWO-nahen „Thomas-Wimmer-Stiftung“, Max von Heckel, sieht die Aufgabe der Arbeiterwohlfahrt nicht nur darin, „den Armen Hilfe zu leisten, sondern auch darin, auf soziale Missstände hinzuweisen“.

Als Problem sieht er das Auseinanderdriften der Gesellschaft. „Wir leben in einem Land, in dem die Milliardäre und Millionäre mehr werden“, so Heckel. Die arbeitenden Menschen hätten indes immer weniger. Bereits jetzt hätte ein Prozent der Bevölkerung so viel Vermögen, wie die 88 Prozent am anderen Ende der Skala.

Zu glauben, „dass das auf Dauer gut geht“ werde sich als Irrtum herausstellen, warnte er.

Linde zu Ehren der Gründerin gepflanzt

Zu Ehren von Marie Juchacz wurde auf der Wiese zwischen der Josef-Boos-Halle und dem Rollschuhplatz der „Solidarität Penzberg“ eine Kaiserlinde gepflanzt. Der Baum soll an die Jubiläumsfeier erinnern.

Auch andere Vereine wirkten an der Feier mit. Die Rollschuhgruppe der „Solidarität Penzberg“ und eine Jugendgruppe der Trachtenvereine „Birk´nstoana“ und „Loisachtaler Maxkron“ präsentierten Showeinlagen und Tänze, während die „Magistratsmusi Penzberg“ aufspielte. Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte der Ortsverein Penzberg eine Geschichtensammlung, die Christine Eisenmann-Blümke zusammengestellt hat.

Auf 76 Seiten im Format A4 sind Dokumente und Erinnerungen von Mitgliedern seit der Wiedergründung des Penzberger Ortsvereins im Jahr 1946 abgedruckt und mit alten Fotos illustriert. VON ALFRED SCHUBERT