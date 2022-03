Flucht vor dem Krieg: 104 Ukrainer derzeit in Penzberg - so bereiten sich Schulen auf die Kinder vor

Von: Franziska Seliger

Deutsch lernen: Das müssen viele ukrainische Kinder, die in Penzberg ankommen. In allen Schularten in der Stadt stellt man sich auf die Aufnahme von geflüchteten Schülern ein – erste Ukrainer besuchen schon die Schule. © dpa

Zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Penzberg angekommen. Der Großteil von ihnen wurde von Bürgern der Stadt privat aufgenommen. Darunter sind auch viele Kinder und Jugendliche. Die Schulen bereiten sich darauf vor.

Penzberg – Anette Völker-Rasor vom Helferkreis Asyl ist mächtig beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Penzberger. Wie Bürgermeister Stefan Korpan in der Stadtratssitzung am Dienstagabend mitteilte, seien aktuell 104 Geflüchtete in der Stadt angekommen – nahezu ausschließlich Frauen und Kinder. Die meisten von ihnen sind privat untergebracht.

Viele Bürger hätten sich beim Landratsamt gemeldet und Wohnraum für die Geflüchteten angeboten. In diesen Privatunterkünften bekämen die Ukrainer nun „große Zuwendung“ und Unterstützung, lobt Völker-Rasor – so viel, wie ihr Helferkreis selbst gar nicht zu leisten im Stande wäre; auch deshalb nicht, weil die Aktiven des Helferkreises mit den Ortskräften aus Afghanistan, die vor einigen Wochen nach Penzberg gekommen sind (wir berichteten), noch viel zu tun hätten.

Deutsch-Sprachkurs auf ehrenamtlicher Basis

Aber was besseres als die Unterbringungen bei privaten Familien könne den ukrainischen Müttern und ihren Kindern gar nicht passieren, betont Völker-Rasor. Die Gastgeberfamilien hätten auch schon diverse Hilfsangebote für die Geflüchteten organisiert; so laufe beispielsweise bereits ein Deutsch-Sprachkurs auf ehrenamtlicher Basis. Und im Mütterzentrum, so hat Völker-Rasor erfahren, wolle man Treffen für die Geflüchteten anbieten, um die Ukrainerinnen besser untereinander zu vernetzen,

Neben diesen privat untergebrachten Ukrainern, die laut Völker-Rasor vermutlich länger in Penzberg bleiben werden, gebe es aber einige weitere Geflüchtete, die in den Flüchtlingsunterkünften an der Nonnenwaldstraße einquartiert seien. Zu diesen Menschen bekäme man nur schwer Kontakt; unter anderem, weil einige in Quarantäne seien. Außerdem blieben diese Menschen nur vorübergehend in Penzberg und würden vom Landratsamt in Weilheim schnell weiter verteilt. „Es ist also keine stabile Situation“, so Völker-Rasor. Für diese Menschen könne ihr Helferkreis Asyl derzeit nicht viel mehr tun, als bei Bedarf Kleidung und Lebensmittel zu verteilen.

Penzberger Schulen bereiten sich auf Aufnahme ukrainischer Kinder vor

In den Penzberger Schulen bereitet man sich darauf vor, ukrainische Kinder aufzunehmen; teilweise ist das auch schon geschehen. Zwei von ihnen sind an der Realschule. „Sie werden in die bestehenden Klassen integriert“, so Schulleiter Severin Hammel. Denn erst ab einer Zahl von zehn Schülern könne eine so genannte Willkommensgruppe für die Geflüchteten eröffnet werden. Man wolle nun versuchen, den beiden jungen Ukrainern separaten Deutsch-Unterricht zu ermöglichen. „Da sind wir gerade dabei, das zusammen mit dem Gymnasium zu koordinieren“, so Hammel. Die Hauptprobleme seien die Sprachbarrieren, sowie geeignetes Personal dafür zu finden.

Willkommensklasse am Gymnasium - doch das Personal fehlt

Im Gymnasium hat Direktor Matthias Langensteiner bereits rund 15 Anfragen für ukrainische Kinder vorliegen. Er geht deshalb davon aus, dass es an seiner Schule eine Willkommensgruppe geben wird und die Kinder erst dann in die regulären Klassen wechseln werden, wenn sie besser Deutsch sprechen. Das Problem sei, sagt auch er, geeignetes zusätzliches Personal für die Willkommensgruppe zu finden. Die an der Schule tätigen Lehrer könnten das nicht zusätzlich leisten. Trotz Willkommensgruppe sollen die Geflüchteten „wo es möglich ist“ gemeinsam mit den anderen Schülern unterrichtet werden, so Langensteiner; beispielsweise im Sport.

An der Bürgermeister-Prandl-Grundschule sind laut Schulleiter Lars Schumann derzeit zwei Kinder aus der Ukraine für die zweite und dritte Klasse angemeldet. Weil das aktuell zu wenige sind für eine Willkommensgruppe, besuchen sie seit dieser Woche die Regelklassen.

An der Mittelschule meldete Schulleiter Michael Zwick am Dienstag nur „vereinzelte Anfragen“. Es sei noch offen, ob diese Kinder länger in der Stadt bleiben. Wenn ja, sei seine Schule auf die Geflüchteten vorbereitet, denn: „Wir sind es von den afghanischen Ortskräften gewohnt, dass wir Kinder integrieren“, betont Zwick.