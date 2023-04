15-Jähriger trat mehrfach auf Mädchen ein - „Normalerweise gibt es dafür einen Arrest“

Weil er ein 17-jähriges Mädchen zuerst gewaltsam zu Fall gebracht und anschließend mehrfach auf es eingetreten hatte, hat sich ein 15-jähriger aus Penzberg nun vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten müssen.

Penzberg – Am Halloweenabend des vergangenen Jahres sei sie mit einer Freundin in Penzberg unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der Freundesgruppe des Beschuldigten mit Eiern beworfen worden seien, so die 17-Jährige. Um die Eier abzuwaschen, hätten sie daraufhin eine Toilette aufgesucht. Als sie diese verließen, mussten sie jedoch feststellen, dass ihnen die Gruppe gefolgt war.

Gegenseitige Provokationen ließen die Situation eskalieren

Wie die Geschädigte schilderte, kam es nachfolgend zu gegenseitigen Provokationen, was die Situation bald eskalieren ließ. Der Angeklagte habe die Straßenseite gewechselt, sie umgeschubst und mehrmals gegen ihren Oberkörper getreten, so die Geschädigte. Der 15-Jährige erklärte hingegen, dass er sich nur eingemischt habe, weil eines der Mädchen einen seiner Freunde „mit einem Baseballschläger verfolgt hat“.

Wie sich vor Gericht herausstellte, gehörte der besagte Schläger wohl zum Halloween-Kostüm der Freundin der Geschädigten. Dass diese den Schläger möglicherweise als Drohmittel verwendet hatte, war nicht auszuschließen. Wie eine andere Zeugin berichtete, ließ der Angeklagte erst von der 17-Jährigen ab, als sie sich verbal eingeschaltet hatte. „Das war genau neben meiner Haustür“, sagte die Frau vor dem Amtsgericht aus.

In Penzberg bestehe momentan eine gewisse „Szene“

„Ein beschuhter Fuß kann schlimme Verletzungen hervorrufen“, so Richterin Braun. Man könne von Glück sprechen, dass die Geschädigte nur blaue Flecken davongetragen habe. Dass der 15-Jährige seine Freizeit offenbar mit anderen strafrechtlich auffälligen Jugendlichen verbringt, sorgte sowohl bei der Richterin als auch bei der Jugendgerichtshilfe für Besorgnis. In Penzberg bestehe momentan eine gewisse „Szene“.

Staatsanwalt forderte einen Jugendarrest, doch Richterin zeigte sich gnädig

Auch der Staatsanwalt war der Meinung, dass der Angeklagte gut daran täte, seinen Freundeskreis „nachhaltig zu verändern“. Zu keinem Zeitpunkt sei von der Geschädigten eine Gefahr ausgegangen, die das Handeln des 15-Jährigen gerechtfertigt hätte. Aufgrund der „erheblichen Brutalität“ forderte der Staatsanwalt unter anderem einen Jugendarrest.

Richterin Braun zeigte sich jedoch gnädig. Sie verurteilte den 15-Jährigen aufgrund von gefährlicher Körperverletzung zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie zu einer zehnstündigen Tataufarbeitung.

Der Angeklagte solle seinen Freundeskreis „nachhaltig verändern“

„Ich weiß, ihr fühlt euch immer sehr erwachsen“, sagte die Richterin zu dem Angeklagten. „Ihr seid es aber noch nicht.“ „Normalerweise gibt es dafür einen Arrest“, sagte sie in Bezug auf die Tat und legte dem Jugendlichen ans Herz, sich künftig von den Leuten fernzuhalten, mit denen er sich derzeit herumtreibe.

