18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde in Penzberg von der Polizei kontrolliert. Pech für ihn: Er hatte gar keinen Führerschein.

Die Polizei hielt den Skoda am vergangenen Montag gegen 23 Uhr in der Straße „Im Thal“ an. Am Steuer saß der junge Penzberger. Der 18-Jährige konnte den Beamten jedoch keinen Führerschein zeigen. Er gab an, „noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein“, heißt es bei der Polizei. Gegen den Penzberger wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Auch gegen den Halter des Autos beziehungsweise gegen die 18-jährige Eigentümerin, beide wohnhaft in Kochel, wird jetzt ermittelt.

Andreas Baar