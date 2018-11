230 000 Euro für digitale Klassenzimmer in Penzberg

Die Stadt Penzberg wird im nächsten Jahr über 230 000 Euro für die Digitalisierung ihrer drei Schulen ausgeben. Dabei geht es vor allem um Multimedia-Tafeln, sogenannte Activboards. Vorstellen muss man sich diese als riesengroße Smartphones.

Penzberg – Für drei Schulen ist die Stadt Penzberg als Sachaufwandsträger zuständig: für die beiden Grundschulen und für die Mittelschule. Deren aktueller Stand bei der Digitalisierung ist unterschiedlich. Während die Bürgermeister-Prandl-Grundschule und -Mittelschule relativ weit sind, hat die Grundschule an der Birkenstraße den größten Nachholbedarf. Dorthin soll auch das meiste Geld fließen, um alle zehn Klassenzimmer zu digitalen Unterrichtsräumen zu machen. Gesprochen wurde darüber am Donnerstagabend in der Beratung des Penzberger Finanzhaushalts 2019.

232 000 Euro umfasst die Investition in die drei Schulen. Die Details stellten Stefan Ahne und Michael Haberlander von der städtischen IT-Abteilung in der Sitzung des Haushaltsausschusses vor. Die „größte Baustelle“, so Ahne, werde die Grundschule an der Birkenstraße. Für sie allein, so der Vorschlag, sollten 121 000 Euro reserviert werden. Für diesen Betrag können die zehn Klassenzimmer sogenannte Activboards samt Infrastruktur sowie die Lehrer Notebooks erhalten.

Bei den Activboards handelt es sich um Multimedia-Tafeln, die eine Weiterentwicklung der Whiteboards sind. Michael Haberlander beschrieb diese Activboards gestern auf Nachfrage anschaulich als „75-Zoll-Handys“: also als überdimensionales Mobiltelefone. Auf diese internetfähigen Bildschirm-Schultafeln lassen sich wie bei einem Smartphone sogenannte Apps herunterladen, sie lassen sich mit Tabletcomputern verbinden und reagieren auf Berührungen. Nur telefonieren geht nicht. An die Activboards sind zudem auf beiden Seiten normale abwaschbare Tafeln installiert, auf die Lehrer und Schüler mit Stiften schreiben.

Stefan Ahne und Michael Haberland haben so ein Activboard im Rathaus bereits ausprobiert – schließlich müssen sie die Exemplare in der Schule später auch betreuen. Ein glücklicher Fall sei, sagte Ahne, dass das Lehrerkollegium begeisterungsfähig für die Ausstattung sei. Denn nur zusammen mit der Schule ist eine derartige Aufrüstung sinnvoll.

In der Bürgermeister-Prandl-Grundschule sollen weitere 85 000 Euro in die Digitalisierung investiert werden. Dafür wird zum einen der alte EDV-Raum auf einen neuen technischen Stand gebracht. Zweitens wird ein Dutzend Klassenzimmer mit Whiteboards ausgestattet. Dort hatte sich laut Haberlander das Kollegium für diese ältere Tafel-Variante entschieden, da die anderen Klassenzimmer bereits auf diese Weise ausgerüstet sind.

In die Mittelschule sollen 26 000 Euro investiert werden. Die Ausstattung schaue schon sehr gut aus, erklärte Ahne. Dort wird momentan mit Beamer und Dokumentenkamera gearbeitet. Investiert werden soll, um alle Lehrer mit Notebooks auszurüsten. Mehr als die Hälfte hat bereits ein Exemplar.

Wenn der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen dem Finanzhaushalt – und damit auch diesem Posten – zustimmt, könnte dieser Teil der Digitalisierung im kommenden Jahr umgesetzt werden. Geschehen würde dies wohl in den Sommerferien, so Haberlander. Womöglich erhält die Stadt Penzberg dafür auch eine staatliche Förderung. Laut Haberlander gibt es einen Fördertopf, aus dem bis zu 90 Prozent der Kosten übernommen werden könnten. Förderfähig seien die digitalen Tafeln, Dokumentenkameras, das Schulnetz und Computer. Darauf verlassen würden sich die beiden städtischen EDV-Beauftragten allerdings nicht. Er gehe nicht davon aus, dass am Ende tatsächlich 90 Prozent fließen, so Ahne. Aber: „Man sollte in Bildung unabhängig von Förderprogrammen investieren.“ Deshalb wurde im Haushaltsentwurf vorsichtshalber erst einmal keine Fördersumme berücksichtigt.