Brennpunkte in Penzberg: „Hier ist es für Radler sehr unübersichtlich“ - 280 Teilnehmer bei Demo

Von: Franziska Seliger

Die Radlerdemo rollte unter anderem durch die Karlstaße in Penzberg. © Franziska Seliger

Die Fahrrad-Demo am Samstag in Penzberg war laut den Organisatoren ein voller Erfolg. 280 Radler sollen sich beteiligt haben, fast doppelt so viele wie bei der ersten „Kidical Mass“ im vergangenen Herbst. Die Verantwortlichen sind zufrieden und wollen weiter demonstrieren – „bestimmt“.

Penzberg – „Share the road“ (teile die Straße): Das war das Motto, unter dem sich am Samstag kurz vor 13 Uhr die unterschiedlichsten Radfahrer auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei an der Christianstraße zur mittlerweile zweiten „Kidical Mass“ versammelten. Viele Familien waren darunter, deren Kinder – je nach Alter – entweder schon auf dem eigenen Rad mitfuhren oder im Anhänger der Eltern Platz nahmen. Jugendliche kamen in Freundesgruppen und ältere Paare nahmen auf ihren E-Bikes teil.

So auch Christiane und Dietmar Winkler, die aus Bernried herübergeradelt waren, um bei der Demo mitzufahren. Warum? „Um mehr Rücksicht für die Radler zu erreichen und um dafür zu appellieren, mehr Rad zu fahren“, erklärte das Paar.

Sicherheit für Radfahrer verbessern

Die Sicherheit für Radfahrer in Penzberg, insbesondere für die Kinder, zu verbessern und für mehr Radmobilität zu werben: Das waren die Kernanliegen der Veranstaltung, die vom Penzberger Verein „ÜberMorgen“ in Zusammenarbeit mit dem ADFC und der Ortsgruppe des Bund Naturschutz veranstaltet worden war.

In Penzberg gibt es viele „Brennpunkte“

Eine, die sich dafür richtig ins Zeug gelegt hatte, war „ÜberMorgen“-Mitglied Manasvini Eberl. In Penzberg gebe es viele „Brennpunkte“, an denen das Radfahren nicht ganz ungefährlich sei, erklärte sie. Beispielsweise an der Einmündung der Bichler Straße in die Bahnhofstraße. „Hier ist es für Radler sehr unübersichtlich“, so die Penzbergerin. Ein weiterer neuralgischer Punkt liege am Schloßbichl. Genauer gesagt sei die dortige Verkehrsinsel in der Straßenmitte viel zu schmal, um mit einem Rad bei der Überquerung der Straße sicher halten zu können.

Teilnehmerin: Mehr Rücksicht der Autofahrer würde schon reichen

Katrin Müller-Flores war mit ihren drei Kindern zur Demo gekommen. Ihren Fahrradanhänger zierte ein großes, buntes Pappschild mit der Aussage „Ich liebe Radfahren“. Das Schild hatte ihr Sohn eigens gemalt. Ihre Familie fahre im Alltag viel mit dem Rad durch Penzberg, erzählte sie. Besonders gefährlich findet sie den Innenstadt-Bereich. Insbesondere in der Bahnhofstraße „tut man sich schwer, wenn man mit Kindern und Rädern unterwegs ist.“ Dass man hier wahrscheinlich keinen Radweg mehr anlegen wird, ist ihr bewusst. Aber mehr Rücksicht der Autofahrer würde schon reichen, um gefährliche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Radler-Demo rollte durch die Karlstraße und Bahnhofstraße

Kurz nach 13 Uhr dann der Start der Demo: Begleitet von Polizisten auf Motorrädern fuhren die Radler in einem langen Zug die Karlstraße hinunter, am Stadtplatz vorbei bis zur Moschee. Von dort ging es in einer Schleife über die Bahnhofstraße hinauf zum Kreisel und über den Schloßbichl zurück. Zweimal fuhren die Rad-Demonstranten diese Strecke, begleitet von einem beständigen Fahrradklingel-Konzert. „Wozu sind die Straßen da?“ brüllte der eine oder andere Radler immer wieder, die anderen antworteten im Chor: „Zum Fahrradfahren!“ Dass es bei der zweiten Runde leicht zu regnen begann, tat der Motivation keinen Abbruch.

Die Autofahrer, die wegen der einspurigen Demo längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, reagierten mitunter genervt auf die Aktion. „Nirgends stand ein Schild, dass man hier nicht weiterfahren kann“, kritisierte eine Autofahrerin.

Es soll nicht die letzte Radler-Demo gewesen sein

Regina Klostermann von „ÜberMorgen“ zeigte sich danach „sehr zufrieden“. 280 Menschen haben sich nach ihrer Zählung beteiligt, so Klostermann. Zum Vergleich: Bei der ersten Demo seien es rund 150 Teilnehmer gewesen. Wird ihr Verein also weitere Demonstrationen dieser Art veranstalten? „Bestimmt“, so Klostermann.

Die Fahrrad-Demo war nicht die einzige Radveranstaltung am Samstag in Penzberg. Mit einer rund eineinhalbstündigen Radtour rund um die Stadt begann auch die „Stadtradeln“-Aktion. Bis 26. Mai werden die Teilnehmer aus Penzberg zum neunten Mal für mehr Klimaschutz in die Pedale treten.