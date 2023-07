41-Jährige sticht auf Türen der Nachbarn ein

Penzbergerin vor Gericht

Weil sie mehrfach mit einem Küchenmesser auf die Wohnungstüren ihrer Nachbarn eingestochen und Polizeibeamte mit einer Metallschüssel zu attackieren versucht haben soll, musste sich eine 41-jährige Penzbergerin vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten.

Penzberg – Dass sie im Dezember des vergangenen Jahres die Tür eines Nachbarn beschädigt hatte, räumte die Beschuldigte gleich zu Beginn ein. „Das tut mir auch Leid“, sagte sie. Im Zuge eines auf einen Streit folgenden Wutanfalls, bei dem sie ihren Bruder mit besagtem Küchenmesser aus dem Mehrfamilienhaus gejagt hatte, habe sie ihre Aggression wohl anschließend an einer völlig zufälligen Tür ausgelassen. Für die Kratzer und Stiche an der zweiten Tür verantwortlich zu sein, stritt sie jedoch vehement ab.

Kinder hätten Angst

Die als Zeugen geladenen Bewohner der betroffenen Wohnungen gaben jedoch an, dass die Zerstörungen zeitgleich geschehen seien. Seine Nachbarin habe die 41-Jährige sogar durch den Türspion beobachtet, so ein Zeuge. Er selbst habe sie nur noch mit dem Messer ausgerüstet, weglaufen sehen.

Ein weiterer Anwohner erklärte, dass Vorfälle, die Angeklagte betreffend, keine allzu große Seltenheit darstellen würden. Eskalationen wie diese seien aber „für keinen in diesem Haus zumutbar“, so der Mann. Besonders kleinere Kinder hätten mittlerweile Angst.

Die beiden Polizisten sagten aus, dass es bei ihrer Ankunft im Wohnhaus „totenstill“ gewesen sei. Mit Schlagstock und Pfefferspray bewaffnet, seien sie nach der Besichtigung der beschädigten Türen zur Wohnung der Beschuldigten vorgedrungen, wo diese ihre Wohnungstür unvermittelt aufgerissen habe. Eine metallene Schüssel, mit der die Angeklagte „richtig ausgeholt“ haben soll, sei von einem der Beamten mit dem Schlagstock abgewehrt worden. „Ich wusste nicht, was sie vorhatte“, sagte er.

Metallschüssel mit Schlagstock abgewehrt

Gegen die daraufhin erfolgte Fesselung habe sich die Frau anfangs noch zu wehren versucht. „Sie wollte auch nicht mit uns sprechen“, so die andere Polizistin. Die Beamtin vermutete, dass die Angeklagte sie womöglich zuerst gar nicht als Polizisten wahrgenommen hatte. Nach der Fesselung seien „das Treppengeländer und der Boden voller Blut“ gewesen, sagte der Polizist. Die 41-Jährige hatte sich ihrer eigenen Aussage nach bereits zuvor geschnitten und dabei „alles vollgespritzt“. Es habe „wüst ausgeschaut“, so die Beschuldigte. Dass ihr Bruder ihr nicht mit der blutenden Wunde geholfen hatte, könnte möglicherweise mit ihrem Wutanfall in Verbindung stehen, erklärte die Penzbergerin.

Wie die Polizeibeamten angaben, habe man die Frau im Anschluss in die Psychiatrie nach Garmisch-Partenkirchen verbracht. Der Bruder der Angeklagten machte hingegen keine Anstalten, seine Schwester zu belasten. Ganz im Gegenteil, er „könne aus seiner Haut nicht raus“ und appellierte daher an das Gericht, seiner Schwester wieder auf die Beine zu helfen. „Sie könnte Hilfe gebrauchen“, sagte er.

Angeklagte forderte Vollstreckung

Die Staatsanwältin sah den Sachverhalt, so wie er in der Anklageschrift niedergeschrieben wurde, als erwiesen an. In Teilen hätte die Angeklagte die Tat ja selbst eingeräumt. Da sie allerdings bereits „einschlägig vorbestraft“ ist, forderte die Staatsanwältin schließlich eine Bewährungsstrafe. Auch Richterin Stefanie Rainer schenkte den Ausführungen der Zeugen mehr Glauben als den Angaben der Angeklagten und verhängte daher eine siebenmonatige Bewährungsstrafe sowie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit und ein Anti-Aggressionstraining.

Die Angeklagte, die sowohl eine Nachbarschafts-Verschwörung gegen sich und ihre Familie erkannt haben will und einen Teil der Anklagepunkte weiterhin von sich wies, wurde daraufhin emotional und forderte die Richterin gar dazu auf, die Freiheitsstrafe zu vollstrecken, da sie aufgrund ihrer schwierigen Lebenssituation „nichts mehr zu verlieren“ habe.

„Wenn sie die Urteilsbegründung nicht hören wollen, dann lassen wir das“, entgegnete die Richterin. Schließlich beruhigte sich die Frau wieder und ließ die Richterin ihre Ausführungen zu Ende bringen.

Florian Zerhoch