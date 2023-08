50 Punkte auf der Öko-Liste: Von blaugrünen Adern bis Effizienzhäusern

Umwelt- und Klimaabteilung in Penzberg

Von Artenschutz bis zum Energie-Verbrauch städtischer Gebäude, vom Mobilitätskonzept bis zu „blaugrünen Adern“: Die Klima- und Umweltschutzabteilung in Penzberg hat eine Liste mit 50 Projekten vorgestellt, die sie bearbeitet. Mal geht es um Bienen und Nisthilfen, mal um Verkehr und Gut Hub.

Penzberg – Eigentlich ist die Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz im Penzberger Rathaus recht klein. Neben Abteilungsleiter Carl-Christian Wippermann gehören ihr Karl Schwarzbeck und Andreas Wowra an. Die Projektliste 2023 der Abteilung, die Wippermann heuer dem Bau- und Umweltausschuss vorlegte, ist dagegen sehr lang. 50 Umwelt- und Klima-Projekte zählt sie auf, mal große wie Gut Hub, mal kleine wie das Korken-Sammeln. „Wir versuchen alles Mögliche, um das Thema voranzubringen“, sagt Abteilungsleiter Wippermann.

Ab Herbst Renaturierung des Kirnbergmoores

Einige Themen stehen ihm zufolge derzeit besonders im Vordergrund. Dazu gehört die Renaturierung des Kirnbergmoors, als Ausgleichsfläche für Vorhaben im angrenzenden Industriepark Nonnenwald. Im Herbst soll es im Kirnbergmoor losgehen. Dabei handelt es sich um 3,5 Hektar, was etwa fünf Fußballfeldern entspricht. Die Entwässerung soll gestoppt werden, zugleich sollen 98 Prozent der Fichten entnommen und neuer Wald gepflanzt werden.

Ökologische Aufwertung von Gut Hub

Ebenso im Fokus steht die ökologische Aufwertung von Gut Hub. Auch sie dient dem Ausgleich für Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Wie berichtet, sollen auf Gut Hub Streuwiesen entstehen, Moorflächen renaturiert, Wald verjüngt und ab 2024 eine Weidehaltung mit „Deutsch Angus“-Rindern eingeführt werden. Im Winter geht es mit der Entbuschung einer Wiese nördlich des künftigen Solarparks los.

Mehr Artenvielfalt in Penzberg

Als „besonderes Anliegen“ bezeichnet Wippermann zudem die Umsetzung der städtischen Biodiversitätsstrategie. Für den Artenschutz in Penzberg hatte er vor einigen Monaten ein Strategiepapier vorgelegt, in dem es um Nistkästen, Insektenhotels, Biotopverbunde und die Umwandlung des öffentlichen Straßenbegleitgrüns, immerhin 27 500 Quadratmeter, in naturnahe und extensiv gepflegte Flächen geht. Bereits abgeschlossen ist die Umsetzung der Vogelvielfalt-Untersuchung, in deren Zuge neue Nistkästen aufgehängt wurden. „Fast schon ein Vorzeigeprojekt“, so Wippermann.

Mobilitätskonzept soll bis Ende 2024 vorliegen

Auf der langen Liste stehen auch die Betreuung und Ausschreibung eines Mobilitätskonzepts, das so ziemlich alles vereinen soll, was mit Verkehr zu tun hat: von Stadtbus über Rad- und Fußwege bis zu Tempolimits. Ein Fachbüro wird es erstellen. Fertig sein könnte es Ende 2024. Es werde einzelne Maßnahmen definieren – ob und wann sie umgesetzt werden, obliegt dem Stadtrat. Entstehen soll auch ein eigenes Radwege-Konzept.

„Lapla“: Penzberg widmet sich den blaugrünen Adern

Ein anderes Projekt auf der langen Liste ist „Lapla“. Dies steht für „Landschaftsplanung in Bayern – kommunal und innovativ“, initiiert und organisiert vom bayerischen Umweltministerium, vom Landesamt für Umwelt und von der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Die Stadt Penzberg hatte sich beworben und ist nun eine von sieben Kommunen, die daran teilnehmen, mit dem Ziel, Konzepte zu entwickeln, von denen später auch andere Kommunen profitieren. Penzberg widmet sich den „blaugrünen Adern“, also innerstädtischen Biotopnetzen, die Bäche und Freiflächen umfassen. Man wolle eine Pilotfläche so aufwerten, dass sie für die Menschen wie für Flora und Fauna ein Gewinn ist, erklärt Wippermann. Man habe schon eine Fläche im Auge. Laut Anforderungsprofil muss sie zwei bis zehn Hektar haben.

Städtische Wohngebäude: Effizienzstandort kostet Millionen

Ein Projekt im technischen Bereich ist zum Beispiel die laufende Datenerfassung der städtischen Gebäude, mit der deren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß aufgelistet wird. Im April hatte die Abteilung auch eine Untersuchung für 59 städtische Wohngebäude vorgelegt. Demnach kostet es 29 Millionen Euro, sie alle so zu sanieren, dass sie den Effizienzstandard 55 erreichen. Mit dem Bauamt, so Wippermann, werde beraten, wo es Extremfälle gibt, was umgesetzt werden und was warten könnte.

Und was ist sein eigener Antrieb angesichts der langen Liste? Wippermann antwortet: Wenn er einmal Kinder habe, dann wolle er sagen könne, er habe alles dafür getan, dass die Welt ein lebenswerter Ort ist. Das sei ein „gutes Gefühl“ und „eine Riesenmotivation“. Sicher sei er sich, dass es seine Kollegen ähnlich sehen. „Es ist für uns alle drei eine Herzenssache.“