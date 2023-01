60 Jahre Élysée-Vertrag: Soirée soll Penzberger Freundschaft mit Langon beleben

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

1981 wurde der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet: die Bürgermeister Kurt Wessner (r.) und Pierre Lagorce (2.v.r.). © Stadtarchiv Penzberg

Eingeschlafen sind die Kontakte zwischen den Partnerstädten Penzberg und Langon – was vor allem der Corona-Pandemie geschuldet ist. 2021 und 2022 fielen die Penzberger Besuche in Frankreich flach. Nun soll die Städtepartnerschaft mit einer besonderen Aktion wiederbelebt werden.

Penzberg - Dafür ausgesucht hat sich die Stadt Penzberg den deutsch-französischen Freundschaftstag am Sonntag, 22. Januar. An diesem Tag vor 60 Jahren unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle in Paris den Élysée-Vertrag“, in dessen Folge viele Städtepartnerschaften entstanden.

Anlass: 60 Jahre Élysée-Vertrag

Anlässlich dieses Freundschaftstages findet im neuen Penzberger Musik- und Kulturzentrum „Metropol“ ab 19 Uhr eine Soirée mit Chansons, Texten, Wein und französischen Häppchen statt. Versucht werden soll an dem Abend auch eine Live-Schaltung nach Langon, wo eine ähnliche Veranstaltung geplant ist.

Chansons und Live-Schaltung nach Langon

Neben dem Penzberger Chanson-Duo „Ça touche“ mit Alexandra Link-Lichius (Gesang, Gitarre) und Thomas Kapfer-Arrington (Kontrabass) tritt das französische Duo Cathy Fernandez (Gesang) und Michel Vivoux (Gesang, Gitarre) aus der Region Toulouse auf. Der Abend, so die Stadt, richte sich an alle frankophilen Bürger, auch über die Ortsgrenzen hinaus.

Das Penzberger Duo „Ça touche“ tritt auf. © privat

Die Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon war 1981 von den Bürgermeistern Kurt Wessner und Pierre Lagorce besiegelt worden. Im Sommer 2021 zum 40-Jährigen hätte eigentlich eine rund 50-köpfige Penzberger Delegation, darunter auch Kinder und Jugendliche, nach Frankreich reisen sollen. Die Flüge waren schon gebucht. Doch der Besuch wurde nur wenige Tage vor der Abreise wegen der hohen Corona-Inzidenz im Department Gironde abgesagt.

Reservierungen: Der Eintritt ist frei. Reservierungen werden per E-Mail an „veranstaltung@penzberg.de“ angenommen.