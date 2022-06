A95: Am Donnerstag werden tonnenschwere Brückenteile eingebaut - es kann zu Staus kommen

Erste Etappe im September 2021: Damals wurden die Stahlbetonträger für die A95-Teilbrücke Richtung Garmisch eingebaut. Nun folgt die zweite Etappe. Foto: fn/Archiv © Franziska Seliger

Penzberg/Iffeldorf – Der Bau der neuen Autobahnbrücke bei Penzberg und Iffeldorf geht in eine entscheidende Phase. Am Donnerstag, 2. Juni, werden tonnenschwere Fertigteilträger für die Teilbrücke in Fahrtrichtung München installiert.

Die Autobahn-GmbH teilte dazu mit, dass es von 9 bis circa 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Während des Einhubs der Bauteile müsse die Staatsstraße Penzberg-Iffeldorf immer wieder kurzzeitig gesperrt werden. Das heißt laut dem Bauherrn: Die bestehenden Ampeln zeigen Rot während der jeweiligen, circa 15 Minuten dauernden Einhubphasen. Zwischen diesen Phasen soll der Verkehr, wie bisher auch, per Ampelschaltung einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden.

Keine Sperrung auf der Autobahn - aber für eine Ausfahrt

Auf der Autobahn selbst kommt es zu keiner Sperrung. Das gilt für beide Fahrtrichtungen. Allerdings ist laut Autobahn-GmbH die Ausfahrt bei der Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf in Richtung Garmisch-Partenkirchen von 9 bis circa 15 Uhr komplett gesperrt. Gesperrt ist die Ausfahrt dieser Fahrtrichtung, um einen Rückstau auf der A95 zu verhindern, der durch die Ampelschaltung entstehen könnte, so die Gesellschaft auf Nachfrage. Autofahrer würden durch entsprechende Schilder bereits an der Ausfahrt bei Seeshaupt darauf hingewiesen und nach Penzberg und Iffeldorfer geleitet. Offen sind dagegen die Auffahrten auf die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen sowie die Abfahrt von der Fahrspur in Richtung München.

Tonnenschwere Stahlbetonträger schließen die Lücke

Während der Arbeiten am Donnerstag werden per Kran tonnenschwere Stahlbetonträger auf die derzeit noch klaffende Lücke über der Staatsstraße gehoben. Für die A95-Teilbrücke in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen war dies, wie berichtet, bereits im vergangenen September geschehen. Mit der zweiten Etappe ist die Autobahn-GmbH nun wesentlich früher dran. Sie bestätigte auf Nachfrage, dass dies mit dem G7-Gipfel von 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau bei Garmisch zu tun hat. Während des Gipfels dürfen auf der Autobahn keine Baumaßnahmen laufen oder schwere Baumaschinen stehen. Dies soll dem Schutz der Politiker dienen. In die Karten gespielt hatte dem Bauherrn dabei auch der milde Winter – die Arbeiten konnten zügig voranschreiten.

Wegen G7-Gipfel müssen diese Arbeiten fertig sein

Abgeschlossen ist die Autobahnbaustelle mit der Installation der Brückenteile allerdings noch nicht. Sie werden nach dem Gipfel fortgesetzt. Im Laufe des Jahres folgt auch noch die Asphaltierung der Fahrspuren in Richtung München. Wie berichtet, war die Brücke an der Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Im Rahmen einer Untersuchung war laut Autobahn-GmbH ermittelt worden, dass ein Abbruch und Neubau kostengünstiger als eine umfangreiche Generalinstandsetzung ist, zumal es auch statische Defizite gab. Das gilt auch für die 200 Meter weiter südliche liegende Brücke über die Bahnstrecke. wos