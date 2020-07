Horror-Szenario auf A95: Reifen platzt bei Tempo 180 - Autofahrer verliert die Kontrolle

Meist sind in solchen Fällen die Reifen vorgeschädigt. Man kann immer wieder beobachten wie Leute beim Parken ihre Reifen am Bordstein quälen. Da wird z. B. mit nur 2cm der Lauffläche auf dem Bordstein geparkt, der Rest des Reifens hängt in der Luft. Oder der Reifen wird an den Bordstein hingequetscht, dass es richtig gehend schmerzt. Solche Mißhandlungen vergisst ein Reifen nie. Die Konsequenz kommt meist Monate später.