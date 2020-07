Horror-Szenario auf A95: Reifen platzt bei Tempo 180 - Autofahrer verliert die Kontrolle

Auf der A95 bei Penzberg kam es zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer war mit Tempo 180 in Richtung München unterwegs, als ein Hinterreifen platzte.

Penzberg - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend (6. Juli) gegen 20.50 Uhr auf der A95. Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-jähriger Mann aus Gauting (Landkreis Starnberg) mit seinem Skoda Octavia in Richtung München unterwegs. Als er sich zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Penzberg auf der rechten der beiden Fahrspuren befand, platzte unvermittelt der rechte Hinterreifen.

Laut Polizei betrug seine Geschwindigkeit nach eigenen Angaben etwa 180 km/h. Der Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Skoda Octavia touchierte zunächst die rechte Leitplanke und driftete anschließend nach links, drehte sich und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, direkt unter der Mittelschutzleitplanke, nach einer Strecke von insgesamt ca. 320 Metern, zum Stehen.

Der 45-jährige, der alleine im Auto saß, wurde, trotz der heftigen Kollision mit der Mittelleitplanke, laut Polizei offenbar nur leicht verletzt: Er erlitt eine Schnittwunde an der linken Hand und wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung und Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das von der Mittelleitplanke eingeklemmte Auto wurde total beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro aus. Die Feuerwehr musste Teile der Mittelleitplanke zersägen, damit das Fahrzeug schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden konnte.

An der Mittelleitplanke wurden zehn Felder beschädigt, die Schadenshöhe liegt hier bei etwa 3000 Euro. Die rechte Leitplanke blieb unbeschädigt. Die Autobahn musste zunächst für etwa fünf Minuten in beide Fahrtrichtungen total gesperrt werden, da zahlreiche Fahrzeugtrümmer neben der Mittelleitplanke auf beiden Richtungsfahrbahnen lagen. Anschließend waren für Bergungs- und Reinigungsarbeiten beide Fahrbahnen für weitere eineinhalb Stunden gesperrt, wobei jeweils die Seitenstreifen in beide Fahrtrichtungen befahrbar waren.

Neben der Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, welche den Unfall aufnahm, waren die Feuerwehren aus Penzberg, Sindelsdorf und Murnau (insgesamt rund 40 Einsatzkräfte) sowie der Kreisbrandinspektor als auch die Autobahnmeisterei Starnberg im Einsatz.

Möglicherweise wurden durch herumliegende Fahrzeugtrümmer weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Besitzer dieser Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der VPI Weilheim unter Tel. 0881/640-302 melden. (nema)

