MVV-Tarif kommt wohl ab Dezember – zumindest für eine Bahnstrecke in Weilheim-Schongau

Von: Wolfgang Schörner, Sebastian Tauchnitz

Bald könnte auf der Strecke zwischen Kochel und Tutzing das MVV-Ticket gelten. Das würde auch Bahnhöfe in Weilheim-Schongau betreffen. © dpa

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember könnte die gesamte Bahnstrecke zwischen Kochel am See und Tutzing – und damit auch mehrere Bahnhöfe im Landkreis Weilheim-Schongau – zum MVV-Tarifgebiet gehören.

Landkreis – Der Beleg dafür findet sich etwas versteckt in den öffentlichen Beschlussunterlagen des Penzberger Bauausschusses. Dort wurde über die Zukunft des Bahnhofsumfelds debattiert. In den entsprechenden Unterlagen findet sich auch ein Satz aus der Stellungnahme des Landkreises: „Die geplante MVV-Verbunderweiterung des LK Bad Tölz-Wolfratshausen führt zu einem MVV-Tarif auf der Kochelseebahn. Da das Fahrgastpotenzial Studien zufolge allein durch einen einheitlichen Tarif um bis zu 15 Prozent steigt, ist mit einer Erhöhung des zukünftigen Bedarfs in Penzberg zu rechnen.“

Damit bestätigen sich Gerüchte, die seit längerem kursieren. Der Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen wird in den kommenden Wochen darüber entscheiden, ob auch der Altlandkreis Bad Tölz dem MVV-Tarifgebiet beitreten soll. Eine Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich.

Beitritt zum MVV-Gebiet: Ticket kommt wohl ab Dezember für Kochelseebahn

Das würde auf der Strecke der Kochelseebahn aber zu einem Problem führen. Der Landkreis Starnberg gehört dem MVV bereits an, tritt jetzt der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auch noch bei, würde ein Tarif-Wirrwarr entstehen. Die Fahrgäste könnten in Kochel ein MVV-Ticket lösen, das bis München und darüber hinaus gelten würde. Sie bräuchten aber für den Teil der Strecke, der durch den Landkreis Weilheim-Schongau führt, theoretisch noch einmal ein gesondertes Ticket. Da das das genaue Gegenteil von Kundenfreundlichkeit wäre, läuft jetzt alles darauf hinaus, dass auf der gesamten Kochelseebahn der MVV-Tarif gelten wird, wenn Bad Tölz-Wolfratshausen den Beitrittsbeschluss fällt.

Das würde bedeuten, dass man an den Bahnhöfen in Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Bernried ganz normal ein Ticket im günstigen MVV-Tarif lösen können wird. Dieses würde im Landkreis Weilheim-Schongau allerdings dann ausschließlich auf der genannten Bahnstrecke gelten. Für Busfahrten in unserem Landkreis müssten nach wie vor gesonderte Tickets gekauft werden. Zumindest für ein Jahr.

Voruntersuchungen für MVV-Beitritts-Entscheidung laufen

Denn nachdem heuer die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Rosenheim über einen Beitritt zum MVV-Tarif entscheiden, wäre der Landkreis Weilheim-Schongau im kommenden Jahr an der Reihe. Die entsprechenden Voruntersuchungen und Berechnungen finden derzeit statt, die Ergebnisse sollen noch heuer vorliegen. Dann lässt sich genau absehen, wie viel der Beitritt den Landkreis kosten würde. Auch die Landkreise Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen sollen innerhalb der nächsten Jahre dem MVV beitreten.

Derzeit wird oft darüber diskutiert, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, dem MVV beizutreten, wenn doch im Sommer ohnehin das geplante, bundesweit gültige 49-Euro-Ticket kommen soll. Dieses wäre ohne Zweifel selbst im Vergleich zum MVV-Tarif für Berufspendler ein dramatisch kostengünstigeres Angebot.

MVV-Beitritt würde für Fahrgäste einiges erleichtern

Doch dabei wird ausgeblendet, dass beim MVV heute schon nicht jeder ein Monats- oder Jahresticket hat. Rund 130 Millionen Streifen-, Zonen- oder Tagestickets werden beim MVV Jahr für Jahr gelöst. Von all jenen, die nur ab und an den ÖPNV nutzen und die so im Vergleich zum 49-Euro-Ticket günstiger unterwegs wären.

Zudem würde der MVV-Beitritt auch bedeuten, dass man in Zukunft nicht mehr aufwendig Fahrpläne wälzen, sondern nur noch die MVV-App auf seinem Handy öffnen muss. Dort gibt man sein Ziel ein und bekommt umgehend seinen Reiseplan samt Tarifempfehlung angezeigt. Nur einen Daumendruck später hat man dann ein Ticket, mit dem man bis zum Ziel kommt. Wie das laufen wird, kann, wie eingangs erwähnt, voraussichtlich ab Ende des Jahres in Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Bernried schon einmal ausprobiert werden.

