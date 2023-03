Penzberg will fahrradfreundlicher werden: Aber ohne Fünf-Prozent-Ziel - Angst vor einer Blamage

Von: Wolfgang Schörner

Radler-Besuch: Im November schauten sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen die Penzberger Radverkehrsituation an. Mehrheit für schwächere Version © Stadt Penzberg

Der Stadtrat hat sich in einem Grundsatzbeschluss dazu bekannt, den Radverkehr in Penzberg zu fördern – um in die AG fahrradfreundlicher Kommunen aufgenommen zu werden. Er wollte sich aber nicht darauf festlegen, den Radverkehr am gesamten Verkehrsaufkommen, wie empfohlen, bis 2027 um fünf Prozent zu steigern.

Penzberg – Der Penzberger Stadtrat hat ausführlich über einen Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) debattiert. Dabei ging es um die Frage, welche Verpflichtungen man eingehen will, um in vier Jahren tatsächlich aufgenommen zu werden. Dabei gab es die Befürchtung, zu viel zu versprechen: Kann dies dann nicht erfüllt werden, weil zum Beispiel das Geld für neue Radwege fehlt, stünde die Stadt in vier Jahren blamiert da.

Stadtrat streicht Fünf-Prozent-Empfehlung

Das Augenmerk lag dabei auf der Verpflichtung, bis 2027 den Radverkehrsanteil in Penzberg am Binnenverkehr um fünf Prozent zu erhöhen, so wie es empfohlen wurde. Die fünf Prozent standen zunächst auch im Beschlussvorschlag. Eine Stadtratsmehrheit strich jedoch die Fünf-Prozent-Zahl. Beschlossen wurde eine abgeschwächte Form: Die Stadt, heißt es nun, wolle den Radverkehr in besonderem Maße fördern und dessen Anteil am Binnenverkehr anheben.

AG fahrradfreundlicher Kommunen prüft in vier Jahren

Wie berichtet, will die Stadt in die „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen“ aufgenommen werden, einem seit 2012 bestehenden Netzwerk bayerischer Kommunen, das sich für die Förderung des Radverkehrs einsetzt. Um dort Mitglied zu werden, muss eine Kommune bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Im vergangenen November sah sich eine AGFK-Radlgruppe die Situation in Penzberg an. Sie bilanzierte, wie berichtet, dass Penzberg noch viel zu tun habe, und gab Empfehlungen, zum Beispiel die Steigerung des Radverkehranteils um fünf Prozent, die Benennung eines Mobilitätsmanagers und die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts. In vier Jahren, also 2027, überprüft die AGFK-Gruppe, wo Penzberg steht und ob es dauerhaftes Mitglied wird.

Wegen angespannter Haushaltslage lieber entschärfte Variante

Erster Punkt im Anforderungskatalog war nun ein Grundsatzbeschluss des Stadtrats, als Mitglied der AGFK den Radverkehr in besonderem Maß zu fördern. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) schlug in der Sitzung vor, das Fünf-Prozent-Ziel zu streichen und den Beschluss abzuschwächen. Er verwies dabei auf die angespannte Haushaltslage. Man würde nicht gut dastehen, wenn es heißt, dass man einen Radweg für eine Million Euro brauche, den Bau dann aber wegen der Kosten ablehnen müsste.

„Wir wollen natürlich fahrradfreundlich werden“

Ähnlich sah es SPD-Fraktionschef Adrian Leinweber. „Wir wollen natürlich fahrradfreundlich werden, im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagte er. Ihm fehle die Gegenfinanzierung. Der entschärften Variante könnte seine Fraktion aber zustimmen. Rückendeckung gab es auch von der BfP. Wolfgang Sacher warnte davor, erst den fünf-Prozent-Beschluss zu fassen und später aufgrund der Haushaltslage einen Rückzieher machen zu müssen. Ob man der Arbeitsgemeinschaft angehöre oder nicht, es sei das Ziel, den Radverkehr zu fördern, aber eben ohne Zwang, so Sacher.

Grüne und PM gegen Abschwächung: „Müssen Farbe bekennen“

Gegen eine Abschwächung stellten sich Grüne und PM. „Der Stadtrat muss Farbe bekennen“, sagte Katharina von Platen (Grüne). Man könne nicht Mitglied werden wollen und „es sich anders überlegen, wenn es um Butter bei die Fische geht“. Man müsste sich eher zu mehr als fünf Prozent verpflichten, forderte John Christian Eilert (Grüne). Anette Völker-Rasor (PM) sagte, dass die AGFK die Stadt nicht gängelt, sondern eine „hochkompetente Begleitung und Beratung“ sei. „Es geht nicht darum, was uns in vier Jahren womöglich peinlich ist, wenn wir es nicht schaffen“, fügte sie an.

Für die Fünf-Prozent-Verpflichtung stimmten am Ende Grüne und PM sowie Christian Abt (CSU) und Bürgermeister Korpan. Dagegen waren der Rest der CSU-Fraktion, SPD, BfP und FLP. Die abgeschwächte Version wurde schließlich von CSU (ohne Abt, aber mit Korpan), SPD, BfP und FLP beschlossen.