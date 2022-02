„Aktive Schule“ in Penzberg: Projekt liegt auf Eis

Von: Wolfgang Schörner

Eine „Aktiven Schule“ wird in Penzberg vorerst nicht gegründet. Eine notwendige Gerichtsverhandlung hat noch nicht stattgefunden © Symbolfoto: Sebastian Kahnert / dpa

Die Gründung einer „Aktiven Schule“ in Penzberg liegt momentan auf Eis. Der Grund ist, dass es bislang zu keiner Gerichtsverhandlung gekommen ist. Und das wird womöglich auch noch für längere Zeit der Fall sein.

Penzberg – Eigentlich hatte die Initiative, die eine „Aktive Schule“ in Penzberg gründen will, gehofft, dass es in diesem Jahr so weit ist. Der Start war für kommenden September anvisiert, nachdem er schon mehrmals verschoben worden war. So hatten sich die Schulgründer die Sache zumindest im vergangenen Sommer vorgestellt. Sie warteten nur noch darauf, dass vor Gericht ihre Klage gegen die Ablehnung ihres Schulprojekts durch die Regierung von Oberbayern verhandelt wird. Das ist bis heute allerdings nicht geschehen. Mit dem Schulstart im September wird es nichts mehr.

Urteil ist der „Riesenfels im Weg“

Yvonne Schmerbeck vom Schulgründer-Team bestätigt das auf Anfrage. Sie hat über den Rechtsanwalt der Initiative erfahren, dass es im Durchschnitt drei Jahre bis zu einem Termin vor Gericht dauert. Die Klage war vor knapp zwei Jahren eingereicht worden. Das heißt: Ein Jahr wird die Initiative darauf wohl noch warten müssen. Das Schulprojekt liege deshalb vorerst komplett auf Eis, weil niemand so weit vorausplanen könne, so Schmerbeck. Die Initiative könnte ihren Antrag für die Schulgründung zwar ein zweites Mal stellen, die Antwort der Regierung von Oberbayern, vermutet sie, würde aber genauso ausfallen wie beim ersten Mal. Das heißt: Die Regierung würde der „Aktiven Schule“ abermals das „besondere pädagogische Interesse“ absprechen. Man müsse das Urteil abwarten, sagt sie. „Alles andere macht keinen Sinn.“ Das Urteil sei der „Riesenfels im Weg“.

Die Mitinitiatorin rechnet damit, dass es vor diesem Hintergrund frühestens im Jahr 2024 zu einer Schulgründung kommen kann. Die Unsicherheit macht derzeit auch die Suche nach einem Schulgebäude hinfällig. Momentan, sagt sie, fehle auch allen die Kraft. Sie werde aber wieder kommen, wenn ein positives Urteil da ist, verspricht die Mitinitiatorin. Dann werde es „hoffentlich mit frischer, neuer Energie“ weitergehen.

Schulgründung frühestens 2024

Die Initiative wollte ursprünglich bereits im September 2020 mit einer gemischten Klasse starten, die die erste bis dritte Jahrgangsstufe vereint. Die Kinder sollen in der Schule, die ihren Fokus „auf Bewegung und Demokratie“ legt, selbstbestimmt lernen, unterstützt von zwei Lernbegleitern. Erst im vergangenen Sommer hatten sich zwei potenzielle Lernbegleiter für die Schule in einem Online-Vortrag vorgestellt. Auch das ehemalige Gebäude der Montessorischule hatte die Initiative anfangs in Aussicht. Beim Antrag zur Schulgründung im Jahr 2020 machte allerdings die Regierung von Oberbayern einen Strich durch die Rechnung. Sie sprach damals dem Schulprojekt das „besondere pädagogische Interesse ab“, das laut Gesetz bei der Gründung einer neuen privaten Grundschule vorliegen muss. Damals reichte die Initiative Klage gegen die Ablehnung ein – und wartet bis heute auf die Gerichtsverhandlung.