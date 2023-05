„Um schnell reagieren zu können“: Alte Turnhallen in Penzberg werden zu Asyl-Notunterkunft

Bei der Bürgermeister-Prandl-Schule

Die zwei Turnhallen der Bürgermeister-Prandl-Schule werden zur Notunterkunft für Asylbewerber. Das teilte das Landratsamt mit. Demnach sollen Flüchtlinge dort jeweils nur kurze Zeit untergebracht werden, bis sie in feste Unterkünfte im Landkreis umziehen. Belegt würden die Hallen mit maximal 50 Personen, hieß es.

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat dem Landkreis die zwei kleinen Turnhallen der Bürgermeister-Prandl-Schule als Notunterkunft zur Verfügung gestellt. In den 1961 errichteten Turnhallen, die eigentlich längst abgerissen werden sollten und kleiner sind als normale Hallendrittel, wird seit einiger Zeit kein Schulsport mehr ausgeübt. Dafür sind sie nicht mehr geeignet.

Landratsamt will die kleinen Turnhallen für Flüchtlinge herrichten

Das Landratsamt will sie nun für Flüchtlinge herrichten. Dies wird voraussichtlich noch diesen Monat geschehen. Die kleinere Halle, die kurzzeitig schon einmal als Impfzentrum diente, soll zum Schlafplatz mit Betten und Spinden werden, die größere zum Aufenthaltsbereich. Das Landratsamt will zudem Container oder Anhänger für die Infrastruktur wie Küche und Waschmaschine aufstellen. Der Zugang zu den Hallen soll allein von der Bergstraße offen sein, nicht von der Schulseite.

„Auf keinen Fall mehr als 50 Leute“

Vorgestellt wurden die Pläne am Dienstagabend im Penzberger Bauausschuss. Bernhard Pössinger von der Asyl-Kontaktstelle am Landratsamt erklärte, dass in solchen Notunterkünften „auf keinen Fall mehr als 50 Leute“ gleichzeitig sein sollen. In den beiden Turnhallen in Penzberg würden Flüchtlinge jeweils nur so lange bleiben, bis sie in feste Unterkünfte umziehen können, die im Landkreis angemietet oder gebaut werden. Ähnliche Notunterkünfte gibt es schon in Weilheim, Wielenbach und Steingaden. Ziel sei, dass Flüchtlinge die Halle jeweils nach 14 Tagen wieder verlassen. Sinn würde es wegen der kurzen Zeit auch nicht machen, Kinder in der Schule anzumelden.

„Rückfallebene, um schnell reagieren zu können“

Pössinger erklärte auch, dass es nicht einmal sicher ist, ob die zwei kleinen Turnhallen in Penzberg überhaupt gebraucht werden. Sie dienten „als Rückfallebene, um schnell reagieren zu können“. Er ging auch auf Sorgen ein, die Eltern und Lehrer wegen der Nähe zur Grund- und Mittelschule haben. Es wäre ein Sicherheitsdienst vor Ort, dessen Personalstärke gegebenenfalls angepasst werden könnte, sagte er.

Alle 14 Tage ein Bus mit 50 Personen im Landkreis

Der Landkreis macht derzeit bei allen Kommunen Druck, um Wohnraum für Flüchtlinge zu erhalten. Alle 14 Tage komme ein Bus mit 50 Personen an, die der Landkreis unterbringen muss, berichtete Pössinger. In Sindelsdorf zum Beispiel wird die Gemeinde, wie berichtet, das alte Schlachthaus zu Verfügung stellen. Länger- und mittelfristige Unterkünfte entstehen oder entstanden in Peiting, Steingaden, Peißenberg und Weilheim. Ebenso mietet der Landkreis private Wohnungen an.

Die Stadt Penzberg stellte dem Landkreis nun die beiden kleinen, nicht mehr für Sport genutzten Turnhallen zu Verfügung. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sagte, dass dies „alles andere als optimal sei“. Ihm zufolge hätte der Landkreis aber auch die Option einer Zwangszuweisen gehabt, zum Beispiel in die Landkreis-Sporthalle an der Birkenstraße. Jack Eberl (FLP) fragte in der Sitzung, ob „zu 99 Prozent“ ausgeschlossen werden kann, dass eine weitere Turnhalle belegt wird. Helmut Hartl vom Asyl-Sachgebiet im Landratsamt antwortete, man sei beim Akquirieren von festen Unterkünften „gut unterwegs“. Völlig ausschließen lässt sich das ihm zufolge aber nicht.