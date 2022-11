Angriffe auf Kunstwerke: Museumsdirektor warnt Aktivisten und fordert mehr Phantasie

An den Rahmen des Rubens-Gemäldes mit dem Titel „Der bethlehemitische Kindermord“ klebten sich Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in der Alten Pinakothek in München. © Archiv

Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in jüngster Zeit immer wieder durch Attacken auf Kunstwerke auf sich aufmerksam gemacht. Das sagen der Leiter des Buchheim-Museums in Bernried und die Leiterin des Museums Penzberg dazu.

Bernried/Penzberg – Wertvolle Kunstwerke mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei zu attackieren, um auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam zu machen, ist gerade bei bestimmten Klima-Aktivisten angesagt. Zusätzlicher Schaden entsteht, wenn sich die Täter an den Rahmen festkleben. Bislang gab es solche Vorfälle in den Kunstmetropolen, doch auch die Museumsleiter in der Region machen sich Gedanken.

„Wenn es im Rahmen der bisher üblichen Anschläge weitergehen sollte, sehe ich ein geringes Gefährdungspotenzial für die Kunstwerke in unserem Haus“, erklärt Daniel J. Schreiber, Leiter des Buchheim-Museums in Bernried. „Sie sind mit Museumsglas gut gegen Kartoffelbrei und Tomatensoße geschützt. Allerdings haben wir einige sehr wertvolle Künstlerrahmen. Wer sich daran festklebt, riskiert eine erhebliche Sachbeschädigung.“ Schreiber betont, das Wachpersonal des Buchheim-Museums sei sensibilisiert, um Aktionen umgehend zu unterbinden.

Auf eine Restauratorin muss man drei Stunden warten

„Im Falle eines Falles würde der betreffende Saal sofort evakuiert und die Wachleute würden dafür sorgen, dass die Täter nicht noch weiteren Schaden anrichten können“, stellt Schreiber klar. Er spricht auch eine deutliche Warnung aus: „Wer plant, sich bei uns irgendwo festzukleben, sollte bedenken: Wir sind auf dem Land. Polizei und Notarzt sind zwar schnell da. Aber auf eine Restauratorin werden wir um die drei Stunden warten müssen.“ Zum Schutze der Kunstwerke könnten die Aktivisten ohne eine solche nicht befreit werden. Jeder Versuch, die Aktion zu filmen, zu fotografieren oder darüber zu berichten, werde kraft des Hausrechts unterbunden.

Daniel J. Schreiber, Leiter des Buchheim-Museums. © Brigitte Gronau

„Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gibt es gratis dazu“, so Schreiber. Gleichwohl erkenne er an, dass die Aktivisten ein ernstes Anliegen verfolgen. „Ich teile auch ihre Verzweiflung darüber, dass der CO2-Ausstoß heute höher ist als jemals zuvor. Das ist in der Tat ein Wahnsinn. Durch Festkleben an Kunstwerken kommen wir einer Kehrtwende aber nicht näher.“ Vielmehr bringe, wer diese Aktionsform immer wieder imitiert, sich selbst und die Sache in Misskredit. „Die Bewahrung von Kulturgut und der Schutz des Klimas – warum wird das gegeneinander ausgespielt? Als Direktor des Buchheim-Museums der Phantasie möchte ich doch sagen: ein bisschen mehr Phantasie bitte!“

Verständnis für Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen

Und wer eine gute Idee habe, wie das Museum mit seinen Mitteln für den Klimaschutz eintreten könne, möge sich gerne an den Museumsdirektor wenden: „Ich bin zu ernsthaften Überlegungen bereit, ob und wie wir das umsetzen können.“

Auch Annette Vogel, seit Kurzem Leiterin des Museum Penzberg, zeigt grundsätzlich großes Verständnis, wenn sich Menschen für den Klimaschutz einsetzen und sich Gehör verschaffen wollen. „Die Zerstörung von Kulturgut und Bildern halte ich jedoch für einen fehlgeleiteten Angriff auf ein unpassendes Ziel“, führt sie aus. „Kunstwerke zu attackieren ist ein Angriff auf die eigene Geschichte, auf die verdichtete Identität einer Gesellschaft.“ Gerade Gemälde seien so fragil und sensibel in ihrer Erhaltung wie das Kunstschaffen, das dahinter stehe. „Viele Künstler, die das schufen, hatten einen besonderen Zugang zur Natur, dem Licht, der Belange der Menschen, die sie hier thematisierten. Dies zu erhalten, ist jedem Museum ein großes Anliegen. Und die Besucher kommen genau aus diesem Grund“, erklärt Vogel.

Die Klimaaktivisten hätten bisher Glück gehabt, dass nicht mehr zerstört wurde und Bilder durch die Verglasungen geschützt werden konnten. Angriffe auf die kulturellen Güter der Gesellschaft seien historisch ideologisch und negativ besetzt: „Denken Sie nur an all die kriegerischen Angriffe auf Kirchen und Kulturstätten in den letzten Jahrzehnten oder, da wir hier im Blauen Land an der Wiege des Expressionismus stehen, auch an die Aktionen der Nationalsozialisten, die diese Kunst später als Propagandamittel einsetzten. Ich gehe davon aus, dass kein Klimaschützer in diese Ecke gestellt werden möchte.“