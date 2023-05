Sie stylte schon Elias M‘Barek und Barbara Schöneberger: Jetzt kam sie zurück nach Penzberg

Von: Franziska Seliger

Neueröffnung: Nach zwölf Jahren in Berlin ist Anna Brylla aus Berlin zurück nach Penzberg gezogen. Hier hat sie kürzlich einen Friseursalon eröffnet. © Franziska Seliger

Sie hat schon Elias M‘ Barek, Daniel Brühl und Barbara Schöneberger frisiert und Modells für Werbe-Kampagnen großer Firmen geschminkt. Nun ist die Penzbergerin Anna Brylla von Berlin in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und hat hier einen Friseursalon eröffnet – und zwar für ganz normale Leute.

Penzberg – Menschen hübsch machen: Das war schon recht früh der Berufswunsch von Anna Brylla. Aufgewachsen in Penzberg, wo sie auch ihr Abitur machte, zog sie 2008 nach München, besuchte hier eine Kosmetikschule und absolvierte eine Make-up-Ausbildung. Von München führte Bryllas Weg weiter nach Berlin, wo sie bei der Friseur-Weltmeisterin Jana Eichler eine Friseurlehre machte – und nicht bei Star-Friseur Udo Walz, der ihr auch eine Lehrstelle angeboten hatte, wie sie im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt.

Zusammenarbeit mit Joachim Baldauf

Ins Bühnenfach gehen oder für Fotoproduktionen arbeiten: Das war das berufliche Ziel von Brylla, die mittlerweile Mutter zweier Kinder (8 und 10 Jahre) ist. Sie lernte den bekannten deutschen Mode-Fotografen Joachim Baldauf kennen, es kam zur Zusammenarbeit.

Nach und nach machte sich die Penzbergerin einen Namen in der Branche und arbeitet freiberuflich mit vielen namhaften Fotografen zusammen. „Ich bin da schnell reingerutscht“, erinnert sich Brylla. Die junge Mutter, die sich als Friseurin einerseits als Handwerkerin, im Bereich Make-up aber als Künstlerin sieht, wurde im Laufe der Zeit so bekannt, dass sie sich sogar von einer Agentur habe vertreten lassen. Sie frisierte und schminkte unzählige bekannte Stars aus Deutschland und sogar aus Hollywood; beispielsweise für Filmpremieren oder Preisverleihungen. „Die Liste ist echt lang“, sagt Brylla mit Blick auf ihre Kunden und nennt als Beispiele Elias M‘Barek, Daniel Brühl, Nina Hoss und Lena Gercke. Sie arbeitete an einem Musikvideo von Sängerin Namika mit und stylte den international erfolgreichen Schauspieler Luke Evans. „Sie sind alle sehr sympathisch“, versichert Brylla. Gerne erinnert sie sich an die Styling-Termine mit Moderatorin Barbara Schöneberger. „Die ist super lustig und total nett.“

Negatives kann sie von Stars und Sternchen nicht berichten

Negatives könne sie von den Stars und Sternchen nicht berichten. Dazu seien diese Menschen in ihrem Auftreten viel zu professionell. Und auch sie selbst lege bei ihrer Arbeit viel Wert auf einen professionellen Umgang. Außer ein bisschen Small Talk werde bei solchen Styling-Terminen auch nicht viel geredet zwischen ihr und dem Star auf dem Frisierstuhl. Wenn, dann sei man aber per Du. Das sei üblich in der Film- und Modebranche.

„Sie ist total nett“, sagt Anna Brylla über Moderatorin Barbara Schöneberger. © Daniel Reinhardt

Auch bekannte deutsche Modells frisierte und schminkte die Penzbergerin; darunter etwa Eva Padberg, mit der sie seit rund zehn Jahren auch eine „dicke Freundschaft“ verbindet, wie sie erzählt.

Auch bei Werbekampagnen von Modefirmen arbeitet sie mit

Aber nicht nur Film- und Fernsehstars hat sie für Auftritte und Feiern gestylt. Brylla arbeitete in Berlin auch an Werbekampagnen von Modefirmen mit, unter anderem für Zalando und About You – Reisen zu Fotoshootings in ferne Länder inklusive.

„Das ist ein ganz tolles Leben gewesen“, sagt Brylla rückblickend. „Nicht im Rampenlicht, aber dahinter.“ Doch nach rund zwölf Jahren als erfolgreiche Friseurin und Make-up-Artistin, während derer sie zu unzähligen After-Show-Partys und Festivals eingeladen war, hatte ihr dieses Leben auch gereicht, denn: „Man bewegt sich schon in einer recht oberflächlichen Welt.“

Der Wunsch, nach Penzberg zu ziehen, sei von den Kindern ausgegangen

Nach Penzberg zu ihren Eltern und Freunden sei sie mit ihren Kindern in all diesen Jahren sehr oft gefahren. Doch als die beiden dann in die Schule gekommen seien, habe es allen gefehlt, nicht mehr so oft nach Bayern fahren zu können – raus aus der großen Stadt und rein in die Berge. Der Wunsch, nach Penzberg zu ziehen, sei von ihren Kindern ausgegangen und während der Corona-Pandemie dann in die Tat umgesetzt worden.

Zurück in Penzberg hat Brylla nun einen kleinen Friseursalon an der Bahnhofstraße 37 eröffnet. Ihr Mann Patrice, ebenfalls Penzberger und Fotograf, pendelt zwischen Bayern und Berlin. „Echtes, freies Haar“: Das sei ihre Philosophie, bei der es ihr darum gehe, das Haar jedes Kunden individuell nach seiner Haarstruktur und Wuchsrichtung zu behandeln.

Kontakt: Der Friseursalon von Anna Brylla heißt „ease – natural haircutting“. Kontakt: telefonisch unter 01 59/ 04 37 48 66 oder per Mail an mail@ease-haircutting.de

