Bayernwerk investiert 40 Millionen Euro im Landkreis

„Anschlussboom“ in Oberbayern

Rund 260 Millionen Euro will die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) heuer in den Ausbau und die Instandhaltung ihrer oberbayerischen Stromnetze investieren. Rund 40 Millionen Euro davon in die Instandhaltung und den Netzausbau im Gebiet des Bayernwerk-Kundencenters Penzberg.

Penzberg – Darüber informierten Vertreter des Konzerns bei einem Pressegespräch am Montag in Penzberg. Wie Kundencenter-Leiter Florian Fischer erläuterte, umfasst der Zuständigkeitsbereich des Kundencenters Penzberg 76 Gemeinden in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg, München Land und Landsberg am Lech. Hier sei das Bayernwerk der Energieversorger von rund 280 000 Einwohnern.

17 Kilometer Erdkabel ersetzen 12 Kilometer Freileitung

Für heuer geplante Bau- und Instandhaltungstätigkeiten betreffen etwa die Gemeindebereiche von Eberfing und Seeshaupt. Hier soll die Mittelspannungsleitung Iffeldorf erneuert und modernisiert werden, wie Benedikt Eberl, Leiter Planung, Bau und Netzkundenbetreuung Penzberg, erläuterte. 17 Kilometer Erdkabel sollen künftig 12 Kilometer Freileitung ersetzen. Reine Baukosten: rund 2,45 Millionen Euro.

Im Stadtgebiet von Penzberg werden außerdem neue Mittelspannungsleitungen aus dem Umspannwerk Schönmühl bis zur Seeshaupter Straße verlegt. Das Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 2,5 Millionen Euro ist bereits angelaufen (wir haben berichtet).

LED-Quote von 99 Prozent bis 2025

„Wir unterstützen das Ziel eines klimaneutralen Bayerns bis 2040 mit“, betonte Silke Mall, Leiterin des Kommunalmanagement Oberbayern. Beispielsweise seien seit 2010 in Oberbayern 52 Prozent der Straßenbeleuchtung auf die umweltfreundliche LED-Technik umgerüstet worden. In Penzberg betrage die LED-Quote sogar bereits 75 Prozent. „Da sind wir wirklich schon recht weit“, so Mall weiter im Gespräch mit der Heimatzeitung. Bis 2025 wolle man eine LED-Quote von 99 Prozent erreichen. Seit dem vergangenen Jahr verzeichne das Unternehmen laut Fischer einen regelrechten „Anschlussboom“ im Bereich der regenerativen Energien – auch im Gebiet Penzberg. Mit ein wesentlicher Grund dafür sei die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise.

6000 Anfragen pro Monat

Seien im Bereich Penzberg im Januar und Februar 2022 noch etwas über 200 Einspeiseanmeldungen verzeichnet worden, so habe sich diese Zahl bis Januar/Februar 2023 fast verdreifacht. „Es ist enorm, was an kleinen Einspeisern auf uns eingeprasselt ist“, so Fischer. Insgesamt, so Mall, habe sich die Zahl der monatlichen Anfragen beim Bayernwerk von 3000 auf 6000 Anfragen pro Monat verdoppelt – Tendenz weiter steigend. „Es ist extrem viel, was sich getan hat. Gerade auch durch die Energiekrise“, bilanzierte Mall das vergangene Jahr. Aktuell würden ins Bayernwerk-Netz über 390 000 dezentrale Einspeiseanlagen in das Stromnetz einspeisen. Größtenteils handele es sich dabei um Fotovoltaik-Anlagen. Damit verteile das Bayernwerk aktuell bereits über 70 Prozent regenerativen Strom.

Bayernwerk investiert rund 40 Millionen Euro im Landkreis

Doch um das gesellschaftliche Ziel eines klimaneutralen Freistaats bis 2040 zu erreichen, müssten sich die politischen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber verbessern, forderte Mall und nannte als Beispiele schnellere Genehmigungsverfahren und eine Entbürokratisierung.

Weitere für heuer geplante Maßnahmen sind laut Eberl unter anderem ein Verkabelungsprojekt im Wessobrunner Ortsteil Forst, bei dem eine Freileitung gegen ein Erdkabel ausgetauscht werden soll (2,4 Millionen Euro) sowie die Verlegung eines Mittelspannungskabels am Walchensee (500.000 Euro). In Ohlstadt soll eine Freileitung durch ein leistungsstärkeres Erdkabel ersetzt werden (580.000 Euro). Und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit von Geretsried und Wolfratshausen soll die Ausleitung aus dem Umspannwerk Föhrenwald verstärkt werden (1,1 Millionen Euro).