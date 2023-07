Zielgenaue Krebstherapien: Roche-Tochter Foundation Medicine ausgezeichnet - als einer von Bayerns besten Arbeitgebern

Von: Franziska Seliger

Wegen der Mitarbeiter-Zufriedenheit wurde Foundation Medicine ausgezeichnet: Geschäftsführerin Vera Großmann ist stolz auf den Preis. © Franziska Seliger

Das Penzberger Unternehmen Foundation Medicine ist einer von Bayerns besten Arbeitgebern. Mit dieser Auszeichnung wurde der Betrieb kürzlich geehrt. Es ist nicht der erste Preis dieser Art für ein Unternehmen, das in Penzberg vielen noch unbekannt ist – und auf dem Roche-Gelände arbeitet.

Penzberg – „Bayerns beste Arbeitgeber 2023“: Insgesamt sind es fünf Unternehmen aus der Region Südost-Bayern und Oberland, die diese Auszeichnung heuer von dem internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ verliehen bekommen haben; neben dem Unternehmen in Penzberg gehören unter anderem zwei Betriebe in Gräfelfing zu den Preisträgern 2023.

Bereits mehrere Auszeichnungen für Mitarbeiter-Zufriedenheit

Für Vera Großmann, Geschäftsführerin von Foundation Medicine in Penzberg, kommt die Auszeichnung nicht überraschend. Man sei von Mitarbeiter-Bewertungsportalen bereits mehrfach als herausragender Arbeitgeber ausgezeichnet worden, erzählt sie. Dabei würden die Angestellten über die Bewertungsportale zu ihrer Zufriedenheit mit ihrem Arbeitsplatz befragt. „Und wir gehören zu den hundert innovativsten Unternehmen in Deutschland.“ Eine entsprechende Auszeichnung aus dem Wettbewerb „Top 100“ habe man die vergangenen drei Jahre in Folge erhalten. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter selbst gestalten können und eigenverantwortlich arbeiten“, betont Großmann.

Foundation Medicine arbeitet seit 2007 in Penzberg

Das Unternehmen Foundation Medicine wurde 2010 in den USA gegründet worden. Fünf Jahre später wurde Roche Mehrheitseigner. 2016 sei beschlossen worden, ein Labor in Penzberg zu gründen. Es wurde 2017 eröffnet und ist in einem Gebäude auf dem Roche-Gelände untergebracht. „Seit 2018 sind wir ein Tochterunternehmen von Roche. Wir sind aber eine eigenständige GmbH“, erklärt Großmann.

In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen in Penzberg stark gewachsen. Waren hier vor sechs Jahren noch 13 Mitarbeiter tätig, so seien es heute 81. Auf drei Etagen arbeiten unter anderem Bioinformatiker, Qualitätsmanager und Labormitarbeiter.

Unternehmen arbeitet daran, für jeden Krebspatienten eine zielgerichtete Therapie zu finden

„Unsere Mission ist es, die Krebstherapie zu transformieren“, so die Geschäftsfürerin. Ihr Unternehmen arbeite daran, für jeden Krebspatienten eine personalisierte Medizin zu entwickeln, die so auf den jeweiligen Betroffenen zugeschnitten ist, dass sie möglichst wenig Nebenwirkungen, dafür aber größtmögliche Heilungschancen bereithält. „Wir schauen, welche genetischen Veränderungen hat der Patient und fassen zusammen, welche zielgerichteten Therapien, welche Immuntherapien und welche klinischen Studien für diesen Patienten in Frage kommen würden.“ Die Fülle an Informationen dazu sei so groß, dass ein Arzt dazu nie den Überblick behalten könne.

Unternehmen bedient von Penzberg aus Europa und asiatische Länder

„Unser Kunde ist der behandelnde Arzt“, erklärt Großmann. Er schicke Gewebe- oder Blutproben seines Patienten an das Unternehmen. Pro Jahr erhalte man in Penzberg rund 25 000 solcher Proben von Krebspatienten. Die Auswertung einer Probe dauere etwa sieben Kalendertage. Der Gesamtkonzern sei in rund 110 Ländern tätig. „Wir in Penzberg bedienen Gesamteuropa und immer mehr asiatische Länder“, so die Geschäftsführerin; außerdem Indien und Israel. Insgesamt würden vom Standort Penzberg 40 Länder betreut – „Tendenz wachsend“. Für diese weltweite Arbeit habe man mit Roche den idealen Partner gefunden.

In Penzberg arbeiten Mitarbeiter auf 15 verschiedenen Nationen

An sechs Tagen pro Woche werde bei Foundation Medicine in Penzberg in zwei Schichten gearbeitet, sagt Großmann. Dabei sei ihr als Chefin wichtig, dass ihre Mitarbeiter größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit haben. Hybrides Arbeiten sei an der Tagesordnung. „Mir sind nur Resultate wichtig. Und Fleiß und Leistung werden absolut belohnt.“ Denn: „Nur, wenn man für ein Thema brennt, geht man über seine Grenzen hinaus.“

Viele ihrer Mitarbeiter, die aus 15 verschiedenen Nationen wie Brasilien, Taiwan oder Neuseeland kommen, seien von Anfang an in Penzberg dabei. „Man kann hier den amerikanischen Traum leben“, sagt die Geschäftsführerin und meint damit, dass jeder, der sich anstrengt, auch erfolgreich sein kann. Ihr sei zudem wichtig, die Stärken ihrer Mitarbeiter zu fördern und nicht die Schwächen auszumerzen. Um das Wir-Gefühl zu stärken, gebe es auch viele gemeinsame Veranstaltungen und Feste, denn: „Wir sind nur als Team erfolgreich.“