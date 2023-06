Wegen Bauarbeiten: A95 zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf nachts voll gesperrt

Spektakuläre Baustelle: Der Brückenbau an der A95 bei Penzberg.

Autofahrer, die auf der Autobahn A95 unterwegs sind, müssen sich ab Montag, 12. Juni, auf Umleitungen und Behinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten.

Penzberg – Die Dauerbaustelle auf der A95 zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf nähert sich ihrem Ende. Wie die Autobahn GmbH Südbayern mitteilt, soll in der kommenden Woche der finale Einbau der Asphaltdeckschicht erfolgen. Das sei der Abschluss des sogenannten „Erhaltungsprojekts“, das 2021 begonnen wurde.

Eigentlich hätte die Asphaltdeckschicht schon damals aufgetragen werden sollen, aufgrund der Erneuerung der Autobahnbrücke in Penzberg stellte man das Vorhaben allerdings zurück. So sollte verhindert werden, dass der neue Fahrbahnbelag durch die Baustellenverkehrsführung gleich wieder übermäßig beansprucht wird, so die Autobahn GmbH.

Dann ist die Autobahn A95 zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf gesperrt

Kommende Woche werden diese Arbeiten nun im Abschnitt zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf nachgeholt. Dafür wird die Autobahn zwischen den genannten Anschlussstellen von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, jeweils ab 19 Uhr bis 6 Uhr morgens für den Verkehr voll gesperrt. Die Bauherren weisen darauf hin, dass sich Autofahrer auch tagsüber auf Behinderungen wegen Nach- und Markierungsarbeiten einstellen müssen. Umleitungsstrecken seien ausgeschildert, allerdings sollte man für Fahrten nach 19 und vor 6 Uhr mehr Zeit einplanen, heißt es weiter.

Die Brücke an der Anschlussstelle Penzberg sowie die 200 Meter weiter südlich liegende Bahnbrücke bei Iffeldorf waren über 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde ermittelt, dass ein Abbruch und Neubau kostengünstiger als eine umfangreiche Generalinstandsetzung ist, da beide Brücken auch statische Defizite aufwiesen. Auch die Fahrbahn hatte ein Alter erreicht, das eine Erneuerung notwendig macht. Deswegen wurde in den vergangenen Jahren intensiv in diesem Bereich gebaut.

