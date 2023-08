Stiller Motor für mehr Klima-Bewusstsein: Erster „autofreier Sonntag“ im Landkreis geplant

Freiwilliger „Mobilitätstag“

Die Vorbereitungen für den ersten „autofreien Sonntag“ im Landkreis Weilheim-Schongau laufen. Der freiwillige „Mobilitätstag“ soll am 10. September mit vielen Aktionen stattfinden.

Penzberg/Weilheim – Ein „autofreier Sonntag“ soll am 10. September erstmals im Landkreis stattfinden. Dazu rufen die Energiewende-Vereine der Landkreise auf, in denen dieser „Mobilitätstag“ heuer bereits das dritte Mal stattfinden soll, wie Lena Maierhof von der Energiewende Oberland (EWO) informiert.

Ziel sei es nun, den „autofreien Sonntag“ auf das gesamte Oberland auszuweiten. Dazu soll der Aktionstag außer im Landkreis Weilheim-Schongau auch erstmals in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen stattfinden, so Maierhof.

„Autofreier Sonntag“ in Weilheim-Schongau soll Bürger zum Nachdenken motivieren

Anders als in der Zeit der ersten Ölkrise 1973 soll der moderne „autofreie Sonntag“ aber „in keiner Weise ein Verbot darstellen“, betont Max Keil, der stellvertretende Vorsitzende vom Energiewende-Verein „Ziel 21“ aus Fürstenfeldbruck. „Wir wollen nur unsere Mitbürger aufrufen das Auto einmal in der Garage zu lassen und über Alternativen zur Mobilität nachzudenken.“

Das oberste Gebot für den Veranstaltungstag laute: Keine Sperrungen, kein Wettbewerb, kein Muss. Alle seien zur Teilnahme aufgerufen, aber nicht verpflichtet. Man wolle keine Atmosphäre des Verbots, sondern lediglich ein Klima des Anreizes schaffen. Ziel sei es, dass die Bürger freiwillig auf das Auto für einen Tag verzichten und so ihr Bewusstsein für den Klimawandel geschärft wird. Außerdem sollen die Menschen dazu motiviert werden, sich an der Energiewende zu beteiligen.

Verschiedene Aktionen geplant: Vom kostenlosen Stadtbus bis zur Fahrradsegnung

Für den Aktionstag seien im Landkreis verschiedene Aktionen geplant, so Maierhof. Vieles sei derzeit zwar noch in Planung. So soll es zum Beispiel in Weilheim an diesem Tag einen kostenlosen Stadtbus und kostenlose Stadtführungen geben. Außerdem eine Fahrradsegnung in den Pfarrgemeinden. So genannte Buspaten für Senioren sollen am Bahnhof oder am Unteren Graben zur Nutzung des Stadtbusses motivieren. Möglicherweise werde es auch einen kostenlosen Rad-Reparaturservice durch lokale Radl-Läden geben.

In Penzberg wird eine Radtour rund um die Stadt veranstaltet. Angedacht ist im Penzberger Rathaus außerdem eine Radversteigerung. Weitere Aktionen seien noch in Planung. „Wir haben alle Gewerbetreibenden und Vereine in Penzberg angeschrieben, ob sie sich mit Aktionen beteiligen wollen“, so Wippermann.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.autofreier-sonntag.bayern. Wer sich mit eigenen Aktionen an diesem Tag einbringen möchte, kann sich per E-Mail an info@ziel21.de mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen.