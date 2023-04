„Anarchisches“ aus der bayerischen Provinz: „Vinz Solo“ - zwischen Kirche, CSU und Anti-Atomkraftbewegung

Roman von Sebastian Beck

Von Wolfgang Schörner schließen

Anarchisches aus der bayerischen Provinz der Achtzigerjahre: Der in Penzberg lebende Journalist Sebastian Beck hat mit „Vinz Solo“ seinen ersten Roman geschrieben.

Penzberg – Vinz ist so etwas wie der geborene Verlierer. Nicht einmal ein mittelmäßiger Typ. Schon allein der Name Vinz sagt alles. Er klingt „stark nach Zwerg“. Sein Pickelrekord liegt bei 24. So beschreibt er sich selbst. Und nach München traut er sich nicht zu fahren, weil er Angst davor hat, im Großstadtverkehr nach links abbiegen zu müssen. „Weil auf so einer Riesenkreuzung, da kennt sich doch keiner aus.“ Aber er hat Träume. Er träumt davon, eine Freundin zu haben und ein Rockstar zu werden. Und damit beginnt das Unheil. Vinz ist eine Romanfigur des Penzbergers Sebastian Beck. Der Schriftsteller, Journalist und Fotograf hat seinen ersten Roman geschrieben: „Vinz Solo“, erschienen beim Verlag Langenmüller.

Humorvolle, teils skurrile Geschichte vom Erwachsenwerden

Die humorvolle, teils skurrile Geschichte spielt in der niederbayerischen Provinz der Achtzigerjahre. Im oberpfälzischen Wackersdorf wird um die Wiederaufbereitungsanlage gekämpft. Franz Josef Strauß ist Ministerpräsident. Es tobt, so heißt es im Klappentext, der „Kulturkampf zwischen Kirche, CSU und Anti-Atombewegung“. Mittendrin ist der spätpubertierende 18-jährige Oberministrant Vinz, der Rockgitarrist werden will – deshalb auch der Buchtitel „Vinz Solo“. Ein junger Mann, der es zwar tatsächlich auf die Bühne schafft, der aber auch dem Pfarrer bei einem Betrug auf die Schliche kommt, in einer Drogensekte landet und im Gefängnis sitzt.

Das Buch ist zugleich eine Geschichte vom Erwachsenwerden und ein Porträt der Provinz – beides beschreibt Sebastian Beck so humorvoll, dass es schwer ist, das Buch beiseite zu legen. Seine Sprache ist nah am Mundartlichen, ohne auf Bairisch zu schreiben. Das macht es noch ein Stück authentischer.

Sebastian Beck: „Zeitlang. Unbekanntes Bayern“

Sebastian Beck ist in Markt Schwaben aufgewachsen. Er arbeitete früher als Lokalreporter erst für den Münchner Merkur, dann für die Süddeutsche Zeitung, deren Bayernredaktion er heute leitet. Vor gut 20 Jahren zog er nach Iffeldorf, seit neun Jahren lebt er in Penzberg. Für sein Buch- und Ausstellungsprojekt „Zeitlang. Unbekanntes Bayern“ erhielt der 58-Jährige zusammen mit Hans Kratzer den Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung. „Vinz Solo“ ist sein erster Roman.

„Das Dörfliche ist mir vertraut“

Wie viel Vinz steckt in ihm selbst? „Das Dörfliche ist mir vertraut“, sagt Beck. Als Bub sei er Ministrant gewesen, erzählt er. Und als Jugendlicher habe er in einer Band gespielt, „weil das auf dem Land Freiheit bedeutet hat“. Es habe damals zum guten Ton gehört. Vertraut sei ihm das „katholisch Verdruckste, andererseits das Aufbegehren, das Anarchische“. Im Buch sei aber alles erfunden, „bis auf eine Szene, die zu 80 Prozent genauso war“. Welche, verrät er nicht. Bedient habe er sich aus Erzählungen. Und bei fast allen Personen im Buch habe er an jemanden denken müssen.

„Mit den Ängsten bin ich aufgewachsen“

Geschrieben hat Beck den Roman während des Corona-Lockdowns. Er habe sich hingesetzt und gesagt: Jetzt tust du mal so, als ob du einen Roman schreibst. So hat er es in einem Verlagsinterview beschrieben. Als erstes sei ihm der Schluss eingefallen, was schon mal nicht schlecht gewesen sei. Den Anfang habe er vielleicht 20 oder 30 Mal umgeschrieben. „Als ich den Erzählton gefunden hatte, konnte ich nicht mehr aufhören.“ Eine Botschaft habe sein Buch nicht, das wäre zu gestelzt gewesen.

Beim Schreiben, sagte er, sei ihm aber aufgefallen, dass sich die Zeiten gar nicht so sehr geändert haben. Damals habe man sich gedacht, dass man nur zwischen Atomtod und Waldsterben wählen kann. „Mit den Ängsten bin ich aufgewachsen“, sagt Sebastian Beck. „Wir haben die Alten immer für Deppen gehalten, die versagt haben.“ Heute würden die Klima-Aktivisten genauso argumentieren. „Es wiederholt sich: Eine Generation wirft der anderen vor, versagt zu haben.“ WOLFGANG SCHÖRNER

Das Buch „Vinz Solo“ (280 Seiten; 22 Euro) von Sebastian Beck ist im Verlag Langenmüller erschienen. ISBN 978-3-7844-3657-9 Erhältlich ist es auch als E-Book und als Hörbuch.