B472-Sperrung: Mehr Schwerlaster, doch Dauerstau blieb zum Start aus

Am Montag hat die viermonatige Sperrung der B472 begonnen. Ein Teil des Verkehrs wird über Penzberg umgeleitet. Tatsächlich war in Penzberg mehr Verkehr, allerdings brach er nicht zusammen.

Penzberg–Der befürchtete Dauerstau in der Penzberger Innenstadt durch die B472- Sperrung ist zum Start am Montag ausgeblieben. „Das Verkehrsaufkommen ist erhöht, der Verkehr fließt aber“, sagte Uwe Ledermüller von der Polizei Penzberg, als er sich gegen Mittag im Zentrum postierte. Allerdings waren deutlich mehr Lkw unterwegs.

Im Berufsverkehr in der Früh waren ihm zufolge keine dramatischen Folgen durch die Umleitung zu spüren. Staus gab es im Berufsverkehr trotzdem, insbesondere am Abend, was in Penzberg aber nicht ungewöhnlich ist. Auch ohne Umleitung durch die B472-Sperrung.

Knackpunkt war die Hauptkreuzung: Dort wird der Verkehr aus Bichl nach links in Richtung Sindelsdorf geleitet. Für diese Autos wurde die Grünphase der Ampel verlängert, was allerdings auch dazu führte, dass sich Autos auf der Karlstraße bei Rot bisweilen bis über das Schulzentrum hinaus zurückstauten.

Dennoch glaubt Ledermüller nicht, dass die Warnungen im Vorfeld Panikmache waren. Wer die Kfz-Zahlen zusammenzählt, musste damit rechnen. Gerade für die erste Woche war sowohl vom Rathaus als auch von Stadtratsfraktionen ein Dauerstau prognostiziert worden. Die Verantwortlichen hätten sich aber vor der Sperrung Gedanken gemacht und die Autofahrer sich offenbar darauf eingestellt, so Ledermüller. Ob es so bleibt, vermochte Ledermüller jedoch nicht vorherzusagen.

Die B472 zwischen Sindelsdorf und Untersteinbach ist seit Montag wegen einer Fahrbahnerneuerung für vier Monate gesperrt.