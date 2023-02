Kochelseebahn - Zehn Monate lang fährt heuer kein Zug

Von: Franziska Seliger

Kein Zug in Sicht: Am Penzberger Bahnhof werden wegen umfangreicher Bauarbeiten entlang der Strecke Kochel-Tutzing heuer wochenlang keine Züge halten. Parkflächen fallen weg © Ruder/A

Pendlern und Reisenden, die auf der Bahnstrecke zwischen Kochel und Tutzing unterwegs sind, steht 2023 ein schwieriges Jahr bevor. Von März bis Dezember werden umfangreiche Arbeiten den Schienenverkehr wochenlang lahmlegen. Die betroffenen Kommunen sind nicht begeistert, zeigen aber Verständnis.

Landkreis – Zahlreiche Sanierungsmaßnahmen stehen heuer auf der Strecke der Kochelseebahn an. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn präzisiert, werden vom 21. März. bis 29. April sowie vom 12. Juni bis 3. August auf der eingleisigen Strecke zwischen Kochel und Tutzing keine Züge fahren. Ein Schienenersatzverkehr durch Busse werde eingerichtet.

Ebenso müssten die Züge vom 4. August bis 16. September sowie vom 5. Oktober bis 10. Dezember zwischen Penzberg und Kochel durch Busse ersetzt werden. Die Gesamtdauer der Bauarbeiten wird mit zehn Monaten angegeben. Die Bahn spricht von einem „umfangreichen Sanierungsprogramm“ in Höhe von über 80 Millionen Euro im ganzen Oberland.

Im Fokus der Arbeiten an der Kochelseebahn steht laut Bahn-Informationen die Oberleitung zwischen Tutzing und Kochel. Sie sei angesichts ihres hohen Alters (Baujahr 1923 bis 1927) störanfällig geworden. Daher würde die komplette Oberleitungsanlage entlang der rund 35 Kilometer langen Strecke erneuert, heißt es vom Konzern. Rund 600 neue Oberleitungs-Masten sollen aufgestellt werden.

„Niemand will, dass wegen veralteter Anlagen ein Unfall passiert“

Dass deshalb über Wochen keine Züge fahren werden, bezeichnet Fritz Egold, der Bürgermeister von Seeshaupt, als „dramatisch“. Immerhin gebe es in seinem Ort viele Schüler, die die Schulen in Penzberg oder Tutzing besuchen und die auf die Bahn als Transportmittel angewiesen seien. Dazu kämen viele Berufspendler. Und dass der Schienenersatzverkehr nicht reibungslos laufe, sei bekannt. Aber: „Wir werden die Einschränkungen hinnehmen müssen“, zeigt Egold Verständnis für die umfangreichen Arbeiten. Denn niemand wolle, dass wegen veralteter Anlagen ein Unfall passiere. Deshalb sei es „grundsätzlich zu begrüßen“, dass die Bahn in ihre Infrastruktur investiert, findet der Bernrieder Bürgermeister Georg Malterer. Und sein Seeshaupter Amtskollege merkt lobend an, dass es bereits abstimmende Gespräche zwischen den betroffenen Gemeinden und dem Bahn-Konzern gegeben habe. „Wir werden mitgenommen.“

Das betont auch Hans Lang. „Wir sind eingebunden“, sagt der Iffeldorfer Bürgermeister. „Es ist gut, dass die Kommunikation stimmt.“ Für Februar sei ein erneutes Gespräch zwischen den Kommunen und Bahn-Verantwortlichen zugesichert worden. Er verlasse sich darauf, dass das auch stattfinden werde, sagt Lang. Unter anderem müsste bei derartigen Gesprächen der Umfang des Schienenersatzverkehrs abgestimmt werden. „Damit die Kapazität stimmt.“ Die betroffenen Bürger müssten wissen, was auf sie zukommt, fordert Lang. In seiner Gemeinde gäbe es viele Schüler, die mit dem Zug zur Schule fahren. Dazu kämen Berufspendler aus dem Ort aber auch aus umliegenden Gemeinden ohne Bahnanschluss.

Höheres Verkehrsaufkommen während der Stoßzeiten befürchtet

Auch der Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan äußert auf Nachfrage Verständnis für die Bauarbeiten auf einer der wichtigen „Hauptrouten“ für Pendler und Reisende. „Es ist klar, dass das gemacht werden muss“, betont er. Wegen des Schienenersatzverkehrs rechnet Korpan in Penzberg mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten; insbesondere durch die Busse des Schienenersatzverkehrs, die unter anderem täglich die auswärtigen Schüler zu den Schulen in der Stadt bringen müssen.

Wegen der Bauarbeiten hat die Deutsche Bahn laut Korpan zudem einen Teil des Pendlerparkplatzes am Bahnhof angemietet. Hier sollen Baumaterialien gelagert werden. Mit Beginn der Arbeiten werde diese Teilfläche darum für Parkplatzsuchende gesperrt, informiert Korpan.

Parkplatz für Büro-Container blockiert

In Iffeldorf hat der Konzern laut Bürgermeister Lang bereits im Herbst vergangenen Jahres einen Teil des Parkplatzes im Torfwerk angemietet. Die Mietdauer gehe bis Ende 2023. Die Büro-Container seien bereits aufgestellt. Dass die Fläche damit nicht mehr voll für parkende Fahrzeuge genutzt werden könne, sei aber nicht schlimm. Das Areal sei nur selten voll belegt.

Der Ersatzfahrplan

für die erste Bauphase im März und April ist bereits in der Online-Reiseauskunft zu finden. Zum Beispiel unter www.bahn.de.

