Streifen am Gleis: Chancen für Tiny-Siedlung steigen - Deutliche Mehrheit will Option prüfen lassen

Von: Wolfgang Schörner

Wohnen auf 20 Quadratmetern: In Penzberg wird geprüft, ob eine Tiny-Siedlung entstehen kann, © Guido Kirchner

Nahe dem Penzberger Bahnhof auf einem schmalen Streifen neben den Gleisen könnte womöglich eine Siedlung mit Tiny-Häusern entstehen. Zumindest soll dies nun geprüft werden. Dafür hat sich der Bauausschuss am Dienstagabend mit einer 7:1-Mehrheit ausgesprochen – ein erster Erfolg für die neue Initiative „Minimal Wohnen Penzberg“.

Penzberg – Der schmale Streifen befindet sich im Eigentum der Stadt. Er liegt zwischen den Bahngleisen und den Grundstücken an der Alpenstraße am Beginn des sogenannten Bahnbogens. Dieser Bahnbogen zieht sich vom Bahnhof in einem weiten Bogen, am Westend vorbei, zum Breunetsrieder Weg. Auf ihm plant die Stadt einen Geh- und Radweg. Er soll auch Teil der Landesgartenschau 2028 werden.

Städtischer Streifen zwischen Bahngleisen und Alpenstraße

Bereits im Sommer 2021 hatte die Grünen-Fraktion vorgeschlagen, auf dem städtischen Streifen am Anfang des Bahnbogens Tiny-Häuser zu erlauben. Dafür wirbt ebenso die heuer entstandene Initiative „Minimal Wohnen Penzberg“. Am Dienstagabend sollte darüber nun eine „richtungsweisende Entscheidung“ fallen, wie Stadtbaumeister Justus Klement in der Sitzung sagte.

Dem Bauausschuss lag der Bebauungsplan „Halbmond“ vor. Er soll – so war es im vergangenen Jahr beschlossen worden – um die Grundstücke westlich der Alpenstraße erweitert werden, mit dem Ziel, dass sie in zweiter Reihe bebaut werden können. Offen war bisher aber die Frage, was mit dem großteils bewaldeten Streifen zwischen diesen Grundstücken und der Bahnlinie passieren soll. Um das Bebauungsplanverfahren fortzusetzen zu können, sollte der Ausschuss nun darüber entscheiden.

Mehrere Optionen auf dem Tisch - im Rathaus ist man sich uneins

Der Stadtbaumeister legte in der Sitzung drei Optionen für den Streifen vor: erstens die Möglichkeit, Tiny-Häuser aufzustellen, zweitens, eine normale Wohnbebauung zuzulassen, und drittens, den Streifen von einer Bebauung freizuhalten. In allen drei Fällen, hieß es, würde es bei den Plänen für einen Geh- und Radweg bleiben. Uneins war man sich im Rathaus: Bauamtsleiter Klement und die Umweltabteilung wollten den Streifen von Bebauung frei halten, der Kämmerer war dagegen für eine „höchstmögliche Verwertung“, also eine Bebauung mit normalen Häusern.

Bauausschuss-Mehrheit favorisiert Tiny-Variante

Die Bauausschuss-Mehrheit favorisierte dagegen mit 7:1-Stimmen die Mini-Haus-Option. Ob die Häuschen tatsächlich irgendwann errichtet werden, ist trotzdem offen. Die Variante wird nun erst geprüft. Endgültig entschieden wird im weiteren Bebauungsplanverfahren.

John-Christian Eilert (Grüne), der der „Minimal Wohnen“-Initiative angehört, warb in der Sitzung für die Tiny-Option. In Penzberg bestehe Bedarf, sagte er. Wichtig sei ihm, dass der Altbestand an Bäumen erhalten bleibt. „Wir schauen, wo sich die Tiny-Häuser einfügen.“ Der bei der Stadt eingereichte Skizzen-Vorschlag müsse so nicht realisiert werden. Die Siedlung, erklärte er, wäre komplett autofrei und eine Straße nicht nötig. „Es kann auch eine Bereicherung für die Landesgartenschau sein“, so Eilert. Klement wendete allerdings ein, dass auch bei Tiny-Häusern Boden versiegelt werde. Wegen der Bodenverhältnisse – eine bis zu 2,70 Meter dicke Torfschicht – werde zudem eine Gründung mit Pfählen nötig sein.

„Wir wollen dem nicht im Weg stehen“

Hardi Lenk (SPD) sagte, seine Fraktion könne sowohl mit der Tiny-Option als auch mit dem Freihalten des Streifens leben. Es stünde der Stadt aber gut zu Gesicht, wenn man den Tiny-Weg gehe, fügte er an. Wobei er angesichts der Planung für die Landesgartenschau und den anstehenden städtebaulichen Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld bezweifelte, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung ist.

Unterstützung für die Tiny-Variante kam von Martin Janner (PM), der von einer flächensparenden Bebauung sprach. Seine Fraktion unterstütze das Projekt, wenn die Herausforderungen bei der Erschließung gemeistert werden. Jack Eberl (FLP) sagte, dass Tiny-Häuser zwar nicht das Wohnungsproblem lösen könnten, sie aber eine Möglichkeit für Grundstücksbesitzer seien, die nicht wissen, was sie mit ihrem Grundstück machen sollen. „In dieser Lage befinden wir uns.“ Er sprach sich ebenfalls für die Tiny-Option aus – jedoch nicht für eine Größenordnung mit 24 Mini-Häusern, sondern in „abgespeckter Form“. Maria Probst (CSU) sagte, ihre Fraktion könne sich vorstellen, es an dieser Stelle mit Tiny-Häusern zu probieren. „Wir wollen dem nicht im Weg stehen:“ Erschließung, Gründung und Eigentumsverhältnisse müssten aber geklärt sein.

Gegenstimme von BfP: Von Bebauung frei halten

Nur Armin Jabs (BfP) votierte gegen die Tiny-Option. Seine Fraktion wolle den Streifen in der jetzigen Phase freihalten. Er argumentierte, dass die Erschließung aufwendig wäre und sowohl das Ergebnis des Bahnhofsumfeld-Wettbewerbs als auch die Planung für die Landesgartenschau noch ausstehen.