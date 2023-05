Bahnhofsumfeld in Penzberg: Wettbewerb überraschend gestoppt - „ Es macht keinen Sinn“

Von: Wolfgang Schörner

Für das Bahnhofsumfeld sollte der Wettbewerb Lösungen aufzeigen, sowohl für den „Park & Ride“-Platz (im Bild) als auch für einen neuen Busbahnhof; im Hintergrund der Penzberger Bahnhof. Überlegungen für den Busbahnhof und den „Park & Ride“-Platz liegen vorerst auf Eis © Wolfgang Schörner

Der Penzberger Stadtrat hat den Architekten-Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld überraschend gestoppt. Die Überlegungen für einen neuen Busbahnhof sind damit fürs Erste hinfällig. Betroffen sind auch die Pläne für den „Park & Ride“-Parkplatz. Begründet wurde der Stopp damit, dass für eine Umsetzung das Geld fehlt.

Penzberg – Der von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) vorgeschlagene Stopp wurde am Dienstagabend von allen Stadtratsfraktionen mitgetragen. Nur Katharina von Platen (Grüne) stimmte dagegen. Im Beschluss hieß es, dass der Architekten-Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld „bis auf Weiteres“ ausgesetzt werde. Eigentlich sollte er jetzt starten, um den Gewinner-Vorschlag rechtzeitig bis zur Landesgartenschau 2028 umsetzen zu können. An der Gartenschau wird – bislang noch – festgehalten.

Der Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld ist zwar nicht komplett vom Tisch. Es ist aber offen, wann und ob er wieder aufgenommen wird. Laut Korpan könnte er, vorbehaltlich der Haushaltsberatung, frühestens 2024 fortgesetzt werden, weil das Büro, das die Stadt bei dem Wettbewerb berät, erst dann wieder Zeit hätte.

Mit dem Wettbewerb liegen auch die Busbahnhof-Pläne auf Eis

Der sogenannte „Realisierungswettbewerb für Städtebau, Freianlagen und Architektur“ sollte das Areal um den Bahnhof umfassen. Dazu gehört der „Park & Ride“-Platz, auf dem ein großflächiger Einzelhandel und ein Parkhaus entstehen sollen, möglicherweise auch Wohnungen und Büros. Teil des Wettbewerbs wäre auch der Busbahnhof gewesen. Bei der Diskussion um den künftigen Standort hatte es in den vergangenen Wochen ein Hin und Her gegeben: Zuletzt war dafür ein städtischer Grundstücksstreifen zwischen Bahngleis und ehemaligem Postamt vorgesehen.

Stadt befürchtet, dass für Umsetzung das Geld fehlt

Das alles wird nun erst einmal wegen der Finanzlage auf Eis gelegt. Die Kosten für den Wettbewerb selbst, hieß es, wären zwar im Haushalt bereits eingepreist. Befürchtet wird aber, dass für die Umsetzung des Gewinner-Vorschlags am Ende das Geld fehlt. Aus den Worten von Bürgermeister Korpan war zu entnehmen, dass sich die Finanzlage im vergangenen Monat noch einmal verschärft hat. Die Stadt hätten „einige Infos“ erreicht, die dazu geführt hätten, das Projekt zu überdenken. Der Stadtrat wurde ihm zufolge darüber in einer nicht öffentlichen Sitzung informiert. Angeblich soll es sich um Grundstücksangelegenheiten gehandelt haben. Ein weiterer Punkt dürften die Zinszahlungen für das Wohnbauprojekt westlich der Birkenstraße sein, die sich allein bis 2028 auf 3,6 Millionen Euro belaufen. Bekannt ist zudem, dass die Baukosten steigen. Beispiele sind die Energiezentrale und das Familienbad der Stadtwerke, für die am Ende die Stadt geradestehen muss.

„Nicht alles, was wünschenswert ist, kann finanziert werden“

Bürgermeister Korpan zitierte in der Sitzung eine Erklärung des Bayerischen Gemeindetags, wonach die Kommunen finanziell schweren Zeiten entgegengehen. Demnach seien die kommunalen Einnahmen zwar relativ stabil, bei den Aufgaben gebe es jedoch eine „ungebremste Entwicklung“. Der Gemeindetag warnt davor, dass die Haushalte der bayerischen Kommunen „in eine Schieflage“ geraten. Er nennt die Tariferhöhungen, die Mehrausgaben für Flüchtlinge, die steigenden Energiekosten und die Inflation. Sorge bereite dies, weil andererseits zwingend notwendige Investitionen in Klimaanpassung, Mobilität und Digitalisierung anstehen. Der Gemeindetag appelliert, offen und ehrlich über Leistungen und Standards zu diskutieren. Es könne „nicht alles, was wünschenswert und notwendig erscheint, auch umgesetzt und dauerhaft finanziert werden“.

„Der richtige Weg, jetzt auf die Pausetaste zu drücken“

In den Stadtratsfraktionen sah man dies ähnlich. Er freue sich, dass ein Nachdenken über die Haushaltslage begonnen habe, was man vehement gefordert habe, sagte John-Christian Eilert (Grüne), der zugleich auf die Pflichtaufgaben hinwies. Zum Beispiel die Schulen würden „noch enorme Kosten verursachen“. Adrian Leinweber (SPD) sagte, dass eine Planung wenig Sinn mache, wenn die Umsetzung finanziell nicht gesichert sei. Deshalb sei es „der richtige Weg, jetzt auf die Pausetaste zu drücken und sich im Herbst das Ganze noch einmal anzuschauen“.

Penzberger Finanzen: „Operation am offenen Herzen“

Als „unbefriedigend“ bezeichnete es Maria Probst (CSU), ein Projekt anzustoßen und dann wieder einstellen zu müssen. Die neuen Erkenntnisse in Sachen Finanzen zeigten aber, dass „wir kaum Spielraum haben für solche Projekte“. Momentan sei nicht der richtige Zeitpunkt „für eine Schönheitsoperation“. Die bevorstehende Haushaltsberatung, so Probst, sei indes eine „Operation am offenen Herzen – und wir müssen schauen, dass der Patient überlebt“.