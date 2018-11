Barrierefreiheit in Penzberg: VdK legt Stolperfallen-Bericht vor

Wie barrierefrei ist Penzberg? Dieser Frage ging der VdK im vergangenen September nach. Vor allem öffentliche Gebäude sah er sich an. Am Montag nun legte der Verband seinen Abschlussbericht vor. Das Ergebnis: „Penzberg ist gut dabei, aber es gibt noch einiges zu tun“, sagte die Kreisvorsitzende Susann Enders.

Penzberg – Mit Rollstuhl, einer Art Schlafmaske und Blindenstock hatte sich der VdK im Sommer auf Erkundungstour durch Penzberg begeben. Es ging um Stolperfallen und Hindernisse für Blinde, Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer und andere Menschen mit Handicap. Den Fokus legte der Sozialverband auf öffentliche Gebäude wie das Rathaus und die angrenzende Passage, die Stadthalle, den Bahnhof, die Museen und das Krankenhaus. Daraus entstand eine Dokumentation, die der VdK-Kreisverband am Montag im Rathaus vorstellte und Bürgermeisterin Elke Zehetner überreichte. „Penzberg ist gut dabei, aber es gibt noch einiges zu tun“, bilanzierte die Weilheimerin Susann Enders, Kreisvorsitzende des VdK Oberland. Dort, wo es Probleme gibt, handelt es sich ihr zufolge vor allem um ältere Gebäude, bei denen zwar Kompromisslösungen gefunden wurden, die aber nicht ganz den Normen entsprechen würden. Lobend erwähnte sie bei der Präsentation: „Wir haben bei der Stadt ein offenes Ohr gefunden.“

Der dreistündige Rundgang hatte im September im Rathaus begonnen (wir berichteten). Wohlwollend registriert wurde die sanft ansteigende Rampe zum Eingang. Die Prüfer vermissten aber beim Bürgerbüro eine induktive Höranlage: Dabei werden die in ein Mikrofon gesprochenen Worte so aufbereitet, dass Hörgeschädigte sie trotz Nebengeräuschen verstehen können. Nicht optimal sind laut VdK auch die Übergänge zu Rathauspassage und Tiefgarage. Dort monierte der Verband ein zu kurzes Geländer und eine zu enge Tür, die sich für Rollstuhlfahrer zu schwer öffnen lässt. Auch einen extrabreiten Parkplatz für Autofahrer mit Rollstuhl in der Rathaus-Tiefgarage empfahlen die Prüfer Reinhold Nöth und Edi Schieder, die den Abschlussbericht im Einzelnen vorstellten. Weitere Behindertenparkplätze sollten ihnen zufolge bei der Stadthalle und am Bahnhof ausgewiesen werden.

Leicht beheben lässt sich ein anderes Problem. In den Toiletten auf dem Stadtplatz und im Rathaus seien die Notrufknöpfe aufgewickelt gewesen, also vom Boden aus nicht zu erreichen, so Nöth. „99 Prozent der Sachen“, erklärte Enders, „geschehen nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit.“

Für den Behinderten-Zugang zur Stadthalle empfahl der Penzberger VdK-Vorsitzende Uwe Heinz Ennulat zudem eine Überdachung – wofür der Haushaltsausschuss laut Bürgermeisterin Zehetner gerade eben Geld reserviert hat. Ennulat machte auch darauf aufmerksam, dass der Gehsteig bei der Bushaltestelle nahe dem Rewe-Markt zu hoch für Rollstuhlfahrer ist. Beim Bahnhof lobte Nöth den ebenerdigen Zustieg zu den Zügen, im städtischen Bahnhofsgebäude kritisierte er aber die nicht behindertengerechte Toilette. Positive Noten erhielten das Stadtmuseum, das Gymnasium und das Krankenhaus, beim Josef-Boos-Heim wurde nur die zu steile Rampe moniert.

Deutliche Kritik übte der VdK am Bergwerksmuseum. Die steile Treppe sei für Rollstuhlfahrer nicht zu überwinden und für Sehbehinderte lebensgefährlich. „Ein Riesenproblem“, räumte Zehetner ein. Sie bezeichnete die Dokumentation am Montag als „sehr dienlich“ und kündigte einen Maßnahmenplan an. In einem Jahr will der VdK nachschauen, welche Fortschritte gemacht wurden.