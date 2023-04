Bautafel sorgt für viele Lacher: Feuerwehrhaus-Aprilscherz an Straße zwischen Penzberg und Sindelsdorf

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die Tafel mit dem Feuerwehrhaus-Aprilscherz an der Straße zwischen Penzberg und Sindelsdorf. © privat

Ein großes Schild an der Straße zwischen Penzberg und Sindelsdorf sorgt für viele Lacher: ein Feuerwehrhaus-Aprilscherz, der aber auch einen politischen Hintergrund hat.

Penzberg - Es war tief in der Nacht, als das große Schild an der Straße zwischen Penzberg und Sindelsdorf aufgestellt wurde. Der 1. April war erst ein paar Minuten alt. Und natürlich war es ein Aprilscherz. Auf der Tafel, die an ein Baustellenschild erinnert und auf Sindelsdorfer Flur steht, heißt es, dass an dieser Stelle der Neubau eine Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehr Penzberg entsteht, bezugsfertig - natürlich - am 1. April 2024 und versehen mit einem speziellen Dank an die Gemeinde Sindelsdorf. Besonderer Gag: Der Neubau, so steht zu lesen, wird „querfinanziert über die Kreisumlage“.

Feuerwehrhaus-Aprilscherz: Einweihung am 1. April 2024. © privat

Der Aprilscherz sorgte am Samstag für viele Lacher. Nur positive Rückmeldungen habe es gegeben, so ein Beteiligter. Wer das Schild aufgestellt hat? Ein Aktionsbündnis „Ein neues Zuhause für die Penzberger Feuerwehr“, verweist er schmunzelnd auf die Tafel, wo dieser fiktive Name auch zu lesen ist.

Der Scherz hat einen politischen Hintergrund

Wobei das Ganze auch einen politischen Hintergrund hat. Man wolle den Druck hochhalten, erzählt der Beteiligte. Denn das Feuerwehrhaus der Penzberger Feuerwehr an der Winterstraße platzt, wie nebenan das BRK-Haus, aus allen Nähten. Seit geraumer Zeit wird eine Lösung gesucht - ein Neubau käme da gerade recht. Bisher gibt es allerdings keine Pläne. Vor Jahren war einmal die Layritzhalle als Blaulichtzentrum im Gespräch. Dazu kam es allerdings nicht. Dort entsteht derzeit die neue Energiezentrale der Stadtwerke.