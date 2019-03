Behörde ziert sich: Darf der Bergmann in Penzberg auf die Ampel?

Es wäre ein Gag zum 100-Jährigen der Stadt Penzberg: ein Bergmann mit Grubenlampe als Ampelmännchen. Bürgermeisterin Elke Zehetner würde dies gern bei den Fußgängerampeln an der Hauptkreuzung haben. Vorbild ist die Stadt Duisburg. Doch die Behörden mauern – wegen der Sicherheit.

Penzberg – Es wäre eine nette Idee anlässlich der Feiern zur Stadterhebung und als Erinnerung an die Bergwerkszeit: Fußgängerampeln mit Bergmannssymbol an der Hauptkreuzung in der Penzberger Innenstadt. So dachte es sich Bürgermeisterin Elke Zehetner, als ihr – unabhängig voneinander – Axel Wessner, Sohn des Altbürgermeisters, und SPD-Fraktionschef Adrian Leinweber, Sohn eines Bergmanns, den Vorschlag machten.

In Duisburg gibt es so etwas. Das erste Exemplar wurde im Oktober 2018 eingeweiht. Heute hat die nordrhein-westfälische Stadt sieben Bergmannampeln. „Ich habe mir gedacht, was in Nordrhein-Westfalen möglich ist, muss doch auch bei uns gehen“, sagt Bürgermeisterin Zehetner. Da täuschte sie sich. Die Behörden wollen nicht mitspielen. Oder wie es Zehetner ausdrückt: „Der Amtsschimmel wiehert.“

Die ungewöhnliche Ampel-Anfrage aus Penzberg hatte im Februar über das Landratsamt die Regierung von Oberbayern erreicht. Die Antwort: ein Nein. Die Regierung von Oberbayern beruft sich sowohl auf die Straßenverkehrsordnung als auch auf die Richtlinien für Lichtsignalanlagen. Dort heißt es, bei Fußgängerampeln müsse auch ein Fußgängersymbol gezeigt werden. Freigegeben sei nur das herkömmliche „Ampelmännchen“. Denn Ampeln sollten auch für ortsunkundige Fußgänger immer das gleiche Erscheinungsbild haben. Erscheinen dort andere Symbole, so die Befürchtung, könnte ein Fußgänger, der wegen eines Rotlichtverstoßes zahlen soll, die Sache anfechten. Und bei einem Verkehrsunfall könnte der Betreiber der Anlage gar in Haftung genommen werden. Das Fazit der Regierung von Oberbayern: „Abweichungen von eindeutigen Signalbildern, die letztendlich einem sicheren und flüssigen Verkehrsablauf dienen, können nicht befürwortet werden.“

+ Elvis-Ampel in Friedberg. © dpa

Was bei der Stadt Penzberg für Kopfschütteln sorgte. Bürgermeisterin Zehetner erzählt, die Regierung habe ihre Ablehnung auch damit begründet, dass sonst „der Verkehrsteilnehmer abgelenkt wird“. Zehetner sagt, dass solche Regeln doch für ganz Deutschland gelten und verweist auf andere Bundesländer. Dort tut man sich mit so etwas offenbar leichter, wie das Beispiel in Duisburg zeigt. Im Ruhrgebiet hegen mittlerweile eine Reihe von Städten den Wunsch nach Bergmannampeln.

Tatsächlich gibt es bundesweit eine Reihe ungewöhnlicher Fußgängerampeln. Zum Beispiel die Mainzelmännchen-Ampeln im rheinland-pfälzischen Mainz seit November 2016. Im hessischen Friedberg gibt seit Dezember 2018 rund um den Elvis-Presley-Platz drei Ampeln mit der tanzenden Elvis-Silhouette. Der Musiker war einst als US-Soldat in der Stadt stationiert.

Bremen hat seit Herbst 2017 um den Freimarkt die Bremer Stadtmusikanten als Ampel-Symbol. Man wolle „für einen kleinen Funken und Entspannung sorgen“, erklärte dort ein Vertreter der Touristik-Zentrale. Und Hameln hat vom niedersächsischen Verkehrsministerium grünes Licht für eine Ampel mit Rattenfänger-Symbol erhalten.

+ Heinzelmännchen-Ampel in Mainz. © dpa

Man muss gar nicht in andere Bundesländer schauen: In der Augsburger Spitalgasse gibt es seit Sommer 2017 einen Kasperl als Ampelmännchen, eine Anspielung auf die „Augsburger Puppenkiste“.

Die Stadt Penzberg will nun noch einmal offiziell bei der Regierung von Oberbayern den Antrag stellen. Bürgermeisterin Zehetner erklärte, ans bayerische Innenministerium schreiben zu wollen.



Dass es auch innerhalb der Bundesländer unterschiedliche Bewertungen gibt, zeigt Nordrhein-Westfalen: Während in Duisburg eine Bergmann-Ampel steht, wurde sie in Bochum vom Verkehrsministerium abgelehnt, Bochum wollte, anders als Duisburg, nicht die Haftung für Unfallfolgen übernehmen. Mittlerweile hat das NRW-Ministerium die Ampel-Hürden allerdings gesenkt.